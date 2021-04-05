Вашингтон, 5 апреля. «Оздоровительные» законопроекты, выдвинутые президентом США Джо Байденом, могут еще сильнее увеличить госдолг страны, заявили конгрессмены Республиканской партии.

Своими соображениями один из конгрессменов, Рой Блант, поделился в интервью с ведущим телеканала Fox News Крисом Уоллесом. Уоллес намеревался задать депутату Республиканской партии США ряд неудобных вопросов о не прекращающем расти госдолге страны, но Блант вывел разговор в русло новых законопроектов американского лидера. Конгрессмен уверен, что направленные на «оздоровление» экономики после пандемии коронавирусной инфекции и восстановление инфраструктуры идеи нанесут серьезный урон по государственному долгу Соединенных Штатов.

За последние несколько недель Байден и его соратники из Демократической партии США приняли два бюджетных законопроекта на общую сумму более чем в 4,1 триллиона долларов. Глава парламентского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Митч Макконнел заявил, что законопроекты демократов носят популистский характер и негативно скажутся на размере государственного долга страны. У США нет сейчас таких больших денег, а это означает новые кредиты, уверен конгрессмен.

«Это самый настоящий троянский конь! Он говорит об оздоровлении, но внутри этого коня только новые займы и налоговая удавка!» — возмущенно заявил Макконнел во время выступления перед депутатами.

Ранее Федеральное агентство новостей взяло комментарий у экс-депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко о цели телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Журавно уверен, что в ходе беседы Штаты дали Незалежной разрешение на эскалацию напряженности в Донбассе.