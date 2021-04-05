Путин созвонился с президентом Аргентины и обсудил поставку «Спутника V»

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин созвонился с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом и спросил о его самочувствии. Политики обсудили отправку доз российской вакцины «Спутник V».

Заболевший коронавирусом президент Аргентины сообщил российскому лидеру, что чувствует себя хорошо. Болезнь протекает в легкой форме. Фернандес ранее привился «Спутником V». Глава Аргентины признался, что справился с небольшой лихорадкой и температурой после вакцинации. Политик поблагодарил Владимира Путина, передает пресс-служба аргентинского лидера.

Разговор президентов длился 30 минут. Глава РФ связался с Фернандесом из Кремля, чтобы узнать о его здоровье и подтвердить решение об отправке доз российского препарата.

Глава Аргентины ранее сдал тест на коронавирус. Повторное обследование подтвердило заражение инфекцией.