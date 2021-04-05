Валерия Ланская: Муж был требовательным ко мне на съемках «Конца невинности»

Известная российская актриса театра и кино, певица Валерия Ланская заявила ФАН, что режиссер Стас Иванов, по совместительству — ее муж, никаких поблажек во время съемок ей не делал.

Уроженка Москвы в эксклюзивном интервью рассказала подробности съемок телесериала «Конец невинности», премьера которого состоится в понедельник в вечернем эфире Первого канала.

«Эта работа была крайне важна»

— Валерия, насколько я знаю, раньше это проект назывался «Новая жизнь». Не знаете, почему было решено переименовать его?

— Ну, так, видимо, решили продюсеры и сериала, и канала, — чтобы привлечь больше интереса зрителей, заинтриговать их. И, наверное, так звучит менее банально.

— Это же была ваша первая съемка после рождения ребенка (3 сентября 2015 года родился мальчик, которого родители назвали Артемием)?

— Да-да.

— А съемки начались в 2016 году?

— Точно.

— И что, реально они шли потом целых пять лет? То есть сериал так долго шел к своему зрителю?

— Да!

— И в нем 32 серии, правильно?

— Верно, два сезона по 16 в каждом.

— Каково вам было сниматься, имея на руках маленького ребенка?

— Мы переехали все вместе на то время в Санкт-Петербург. Сын был с няней и с моей мамой — все нам помогали. Эта работа была крайне важна, мы ощущали большую ответственность перед всеми. Например, перед продюсерами за утверждение на эту роль — она огромная, сложнейшая, и, мне кажется, что на данном этапе моей карьеры, наверное, даже самая у меня главная.

Потому что очень уж много было вложено в нее, в эту работу, она мною любима и мне дорога. Да и сам фильм крайне интересный — надеюсь, что зритель его тоже, конечно же, оценит.

— Судя по краткому описанию первых серий, там такой очень крутой и нетривиальный поворот событий…

— Да, там запутывается много всяких сетей, и очень интересно распутывать весь этот клубок.

— Вы же на общих основаниях попали на эту главную женскую роль?

— Безусловно! Был огромный кастинг, который длился несколько месяцев, и я приходила много раз на него, пробовалась с разными партнерами... И до последнего было ничего не ясно. Все утверждалось очень долго и тяжело. И это просто большая удача, что выбрали меня.

— Приходилось ли вам слышать такое: «Режиссер же — ее муж, вот она и снимается здесь»?

— Ну, нет, такого мне никто не говорил, естественно. Вообще-то до того, как выйти замуж за режиссера, я уже успела все-таки доказать своей работой, что имею право на существование в кинематографе как артистка. Поэтому пробовалась на общих основаниях. Но здорово, что все сложилось именно так. Да, это была наша первая совместная работа со Стасом.

«Поэтому я делаю все, что могу»

— Вам, наверное, было сложнее всех? По той самой причине, что режиссер — ваш муж?

— Да, ответственность была немалая.

— Особенно учитывая то, что Иванов, как сам признался, относился к вам даже более критично, чем ко всем остальным актерам?

— Более требовательно, скажем так (смеется).

— Вы потом дома не говорили ему: «Стас, вот тут ты сегодня немного перегнул»?

— Нет, конечно же! Во-первых, я ему очень сильно доверяю, и считаю, что он большой профессионал. Да и вообще, работая с ним, я во многом благодаря этому гораздо быстрее и сильнее развиваюсь как артистка, чем самостоятельно.

Он меня стимулирует на рост, и всем его замечаниям я стараюсь следовать, потому что они всегда точные. Да, не всегда все получается, но хочется, чтобы получалось, поэтому я делаю все, что могу.

Но, конечно, критики много с его стороны (смеется), но она всегда справедлива.

— С исполнителем одной из главных мужских ролей, Сергеем Губановым, вы до этого уже работали вместе — в мини-сериале «Гражданка Катерина». А были ли знакомы с другими партнерами?

— Ну, с Антоном Хабаровым мы в тот момент вообще в одном театре работали!

— Как работалось вам с этим большим ансамблем известных актеров?

— Знаете, Стас очень располагает к себе артистов, и все ребята, которые с ним когда-либо работали, рано или поздно влюбляются в него — и женщины, и мужчины — все становятся друзьями и хотят с ним общаться и после проекта.

Причем не потому, что он режиссер, и якобы они хотят сниматься у него и дальше, а просто потому, что он действительно профессионал. Стас находит тот самый необходимый ключик к каждому артисту, тот самый индивидуальный подход. А это, поверьте, редко кому удается.

Поэтому нам всем было очень комфортно на съемочной площадке, и мы все, не знаю, как-то сплотились. Ведь не все родом из Петербурга, многие актеры туда приезжали, и мы подолгу жили там и встречались друг с другом с большим удовольствием. Проводили время вместе после съемок и продолжали общаться после окончания съемочного процесса. Не теряем друг друга из вида и по сей день. Более того, кто-то из артистов даже стали близкими друзьями нашей семьи.

— Вы сказали, что съемки шли в Петербурге. Но, насколько я знаю, также еще в Москве и на Кипре?

— Там мы снимались не столь продолжительно, как в Питере, где, в основном, конечно, и работали.

«В проекте очень интересная детективная линия»

— Чтобы вы сказали зрителю, чтобы он включил телевизор и посмотрел этот сериал. Чем он может его привлечь?

— В первую очередь тем, как лихо закручен сюжет — в проекте очень интересная детективная линия. Еще, естественно, отношениями между женщинами и мужчинами — это всегда интересно, потому что понятно и близко каждому взрослому человеку. На какие жертвы идут люди, чтобы быть вместе, какими они бывают жестокими, насколько понимают близких или, наоборот, не понимают, слышат или не слышат их, да даже насколько хорошо знают друг друга, живя вместе много-много лет.

По моей линии это еще и отношения с ребенком: его воспитание, умение найти с ним общий язык в сложный момент. Это же всем понятные общечеловеческие темы, которые в сериале очень тонко и правдоподобно затронуты.

Все это, как мне кажется, должно быть близко, понятно и интересно каждому зрителю…

— Над чем вы сейчас работаете?

— Вот прилетела в Ростов-на-Дону на съемки четырехсерийного фильма. А также продолжаю играть в театрах, причем много, активно. В московском театре «Школа современной пьесы» недавно вышла премьера спектакля «Толстого нет» с Ириной Алферовой в главной роли. В Московском театре оперетты по-прежнему идут мюзиклы «Анна Каренина» и «Монте-Кристо». А в Московском театре мюзикла Михаила Швыдкого — тоже мюзикл «Принцесса цирка». Так что работа кипит!

— Не так давно видел вас и в телепередаче «Романтика романса». Будете еще там петь в дальнейшем?

— Да, в марте вышла наша совместная со Станиславом Беляевым программа под названием «Времен связующая нить». Мы там только вдвоем пели. Надеюсь, что, конечно, я там еще не раз выступлю.

32-серийный проект, снятый режиссерами Стасом Ивановым и Константином Фроловым, — детективная мелодрама, в которой смешиваются любовные интриги, взаимоотношения родителей и детей, а также борьба за большие деньги.

Сюжет начинает раскручиваться после того, как в день рождения сына главная героиня Полина отправляет мужа Дмитрия в командировку. Но она даже подумать не могла, что это полностью изменит всю ее жизнь…

Позже становится известно, что произошла авиакатастрофа, в которой погибли все летевшие тем самым рейсом. Но затем Полина вдруг узнает, что Дмитрия в том самолете не было, и он не полетел ни в какую командировку.

По камерам слежения в аэропорту видно, что ее любимый мужчина встречает некую женщину с ребенком, и они уезжают в неизвестном направлении…

Супруга героини Валерии Ланской сыграл Сергей Губанов. Роли в сериале также исполнили Антон Хабаров, Вячеслав Разбегаев, Наталия Антонова, Полина Маликова (Толстун), Антон Васильев, Анастасия Евграфова, Игорь Черневич, Владимир Матвеев и другие.

Ранее стало известно, что другой телесериал, показанный на Первом канале, — «Угрюм-река» — стал лидером в России по телесмотрению в марте.

Ланская также рассказала подробности своего выступления в музыкальном шоу того же телеканала «Точь-в-точь».