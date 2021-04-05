Daewoo Nexia влетела в трактор дорожных служб в Москве. ФАН-ТВ

В распоряжении Федерального агентства новостей появились кадры с места серьезного ДТП, которое произошло сегодня в столице.

ЧП случилось на улице Веневской в Южном Бутове.

Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля Daewoo Nexia буквально влетел в трактор дорожных служб.

Спецтехника проводила уборку дороги у автобусной остановки, знаки объезда участка были выставлены.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Что стало причиной аварии, еще предстоит установить, на месте ДТП работают спецслужбы.