Эрдоган на фоне скандала с конвенцией Монтре призвал военных не вмешиваться в политику

Анкара, 5 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил письмо отставных турецких адмиралов в защиту конвенции Монтре.

Турецкий лидер отметил, что армия не может вмешиваться в политику. При этом он подтвердил приверженность Турции конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Напомним, что на страну возложен контроль за перемещением по ним иностранных кораблей.

Ранее отмечалось, что в Турции получила широкий резонанс декларация группы из 103 отставных адмиралов, опасающихся выхода страны из конвенции Монтре по Черному морю. Десять отставных военнослужащих после публикации письма были арестованы правоохранителями.

Эксперты полагают, что после отказа от конвенции Турция может сыграть ключевую роль в создании Черноморского флота НАТО, который попытается вытеснить Россию из региона, передает RT.