Актрисе Чулпан Хаматовой не хотели отдавать приемную дочь

Москва, 5 апреля. Актриса Чулпан Хаматова рассказала о трудностях, возникших на ее пути при удочерении воспитанницы Дома малютки около 17 лет назад.

Актриса Чулпан Хаматова после развода с Иваном Волковым осталась одна с маленькой дочерью Ариной на руках. Статус матери-одиночки не помешал звезде загореться желанием удочерить еще одного ребенка, чья нелегкая судьба очень тронула актрису.

Чулпан вспомнила, что ей долго не хотели отдавать Асю, хотя к тому моменту она уже имела на руках все необходимые для этого документы. Дошло до того, что у девочки стали внезапно «обнаруживаться» различные заболевания.

Однажды во время посещения Дома малютки Чулпан столкнулась с уборщицей, которая порекомендовала артистке пригрозить директрисе милицией. Хаматова прислушалась к совету и направилась прямиком в ее кабинет.

«И в это же мгновение я получаю ребенка. Идут проклятья, что она у меня умрет», — вспомнила артистка в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Хаматова убеждена, что в то время в Москве процветал бизнес, в рамках которого российских детей отдавали иностранным гражданам за материальное вознаграждение.

Актриса в беседе с Ксенией Собчак также рассказала, почему отказалась возглавить «Современник» после смерти его художественного руководителя Галины Волчек.