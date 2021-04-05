IT-предприниматель высказался по поводу закона о просветительской деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности, закрепив ее понятие. Таковой теперь представляется деятельность вне образовательных программ, направленная на распространения знаний и навыков.

Корреспондент ФАН связался с управляющим партнером онлайн-школы английского языка Skyeng Александром Ларьяновским и узнал его мнение о новых нормах.

«В целом, закон сформулирован очень рамочно и, к сожалению, достаточно небрежно. Под него попадает практически все, и единственное, что остается непонятным, — какова будет его правоприменительная практика», — делится эксперт.

По его словам, сейчас мы можем представить только то, как этот закон не будет работать. И нам остается ждать появления подзаконных актов, подробно поясняющих новые правила игры. Документ тем временем закрепляет право заниматься просветительской деятельностью за государственными и местными органами, а также за гражданами и организациями при соблюдении определенных условий. Все эти меры призваны не допустить использование силы просвещения для дискриминации и разжигания розни посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.

«Тут два варианта: либо закон не будет работать, либо у нас в стране будет тотальная цензура. Этот вопрос вообще не касается образования, это касается всех отраслей. Во всех сферах настанет паралич, если закон начнет регулировать подобного рода вещи», — рассуждает Ларьяновский.

Новые нормы обяжут федеральные ведомства — Минобрнауки и Минпросвещения России — координировать международное сотрудничество учебных заведений и организаций. Что, согласно законотворческой инициативе, должно помешать негативному иностранному вмешательству в образовательный процесс.

«Это несколько противоречит установке правительства — сделать так, чтобы российское образование котировалось за рубежом. Как это осуществить без контакта с зарубежными организациями? Поэтому сказать о том, насколько именно будет плохо, пока невозможно. Но то, что будет как-то плохо, понятно. Вопрос остается один — насколько», — заключает предприниматель.

Федеральный закон вступит в силу 1 июня 2021 года.