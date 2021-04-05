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IT-предприниматель высказался по поводу закона о просветительской деятельности

IT-предприниматель высказался по поводу закона о просветительской деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности, закрепив ее понятие. Таковой теперь представляется деятельность вне образовательных программ, направленная на распространения знаний и навыков.

Корреспондент ФАН связался с управляющим партнером онлайн-школы английского языка Skyeng Александром Ларьяновским и узнал его мнение о новых нормах.

«В целом, закон сформулирован очень рамочно и, к сожалению, достаточно небрежно. Под него попадает практически все, и единственное, что остается непонятным,  какова будет его правоприменительная практика»,  делится эксперт.

IT-предприниматель высказался по поводу закона о просветительской деятельности

По его словам, сейчас мы можем представить только то, как этот закон не будет работать. И нам остается ждать появления подзаконных актов, подробно поясняющих новые правила игры. Документ тем временем закрепляет право заниматься просветительской деятельностью за государственными и местными органами, а также за гражданами и организациями при соблюдении определенных условий. Все эти меры призваны не допустить использование силы просвещения для дискриминации и разжигания розни посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.

«Тут два варианта: либо закон не будет работать, либо у нас в стране будет тотальная цензура. Этот вопрос вообще не касается образования, это касается всех отраслей. Во всех сферах настанет паралич, если закон начнет регулировать подобного рода вещи»,  рассуждает Ларьяновский.

Новые нормы обяжут федеральные ведомства — Минобрнауки и Минпросвещения России — координировать международное сотрудничество учебных заведений и организаций. Что, согласно законотворческой инициативе, должно помешать негативному иностранному вмешательству в образовательный процесс.

«Это несколько противоречит установке правительства — сделать так, чтобы российское образование котировалось за рубежом. Как это осуществить без контакта с зарубежными организациями? Поэтому сказать о том, насколько именно будет плохо, пока невозможно. Но то, что будет как-то плохо, понятно. Вопрос остается один — насколько»,  заключает предприниматель.

Федеральный закон вступит в силу 1 июня 2021 года.

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