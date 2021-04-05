Норкин грубо остановил кричащих блогеров, показав, кто в студии хозяин

Москва, 5 апреля. Передача «Место встречи» на телеканале НТВ традиционно стала ареной для дебатов. Каждый раз здесь поднимаются животрепещущие темы — в первую очередь вопросы политики и экономики, пишет «Политпазл».

Так, например, в одном из последних выпусков неповторимый мэтр Андрей Норкин в тандеме со своим коллегой Иваном Трушкиным предложил участникам программы щепетильную тему для обсуждения. Речь шла о лихачестве на дорогах, которое устраивают блогеры ради хайпа. Поводом для этого стало недавнее страшное ДТП в центре Москвы, главным виновником которого оказался популярный пранкер Эдвард Бил.

На этот раз гостями выпусками стали, помимо привычных гостей, еще и блогеры, специализирующиеся на съемках скоростной езды. По их словам, никакой опасности для окружающих они не несут, не нарушая правил дорожного движения. Но при этом ни Норкин, ни Трушкин с блогерами не согласились. В итоге все сошлись на том, что Эдвард Бил виновен в смерти невинной женщины. Ведь его наплевательское отношение к ПДД в итоге привело к страшной аварии.

Градус дискуссии при этом накалялся, из-за чего Норкину снова пришлось остановить «балаган». Как и всегда в своей неповторимой манере он заявил, что нынешние блогеры — представители «непоротого поколения», и предложил учить их правилам и предложил наказывать их ремнем.

Инициативу ведущего поддержал муниципальный депутат Борис Надеждин. Он заявил, что готов самолично пороть авторов роликов, нарушающих ПДД ради хайпа. Такое острое заявление привело к новой волне острой дискуссии, которую хлестко остановил неподражаемый Андрей Норкин.

«А можно пока заткнуться?» — грозно прокричал телеведущий, грубо напомнив, кто в студии НТВ хозяин.

Ранее сообщалось, что Норкин заткнул другого участника передачи, после того, как тот пошутил про всегда виноватую жену.