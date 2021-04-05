Диетолог рассказал о правилах употребления хлеба без вреда для организма

Москва, 5 апреля. Вредность употребления хлеба не столько зависит от его качества, сколько от количества, сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Врач отметил, что в ежедневном рационе человека должно присутствовать ограниченное количество этого продукта. В случае, если суточное употребление хлеба не слишком большое, то продукт вряд ли принесет какие-либо проблемы здоровью. Его даже можно совсем исключить или заменить другими продуктами, например, крупами.

Гинзбург рассказал «Звезде» о полезности грубого хлеба с пищевыми волокнами, отметив его сытность и низкую калорийность. По мнению диетолога, его употребление оказывает хорошее влияние на общее состояние организма.

Ранее сообщалось о влиянии сахара на работу мозга. Исследования ученых выявили снижение концентрации и ухудшения памяти у детей. Диетологи также отмечают повышение рисков возникновения ожирения и заявляют, что детям до двух-трех лет не стоит давать рафинированный сахар. Для малышей идеально подойдут его натуральные источники — фрукты, овощи и крупы.