Актер фильма «Курчатов» по сценарию Гарика Сукачева рассказал о съемках в проекте

Режиссер Александр Королев, как и его отец-музыкант Гарик Сукачев, — дотошный профессионал. Об этом заявил ФАН Актер Юрий Анпилогов, сыгравший главную роль в короткометражке Королева «Курчатов».

Отметим, 4 апреля в московском Доме кино прошла премьера фильма «Курчатов». В короткометражной картине, созданной на основе рассказа Айзека Азимова, зрители увидели альтернативную историю жизни знаменитого советского физика Игоря Курчатова. Создатели киноленты поделились своими впечатлениями от проекта.

Режиссером фильма стал Александр Королев — сын знаменитого рок-музыканта Гарика Сукачева. Сам музыкант выступил соавтором сценария к киноленте. Он перенес действие американского научно-фантастического рассказа в Советский Союз.

Сукачев признался, что не давал никаких советов своему сыну во время работы над проектом. Он подчеркнул, что занимался только сценарием.

«Я старался не мешать работать молодому режиссеру, — сообщил музыкант в интервью телеканалу РЕН-ТВ. — Когда он принес этот рассказ, я его прочел с удовольствием. Вот и все. Дальше этот рассказ нужно было адаптировать, чтобы это была русская история, чтобы герои были нашими соотечественниками, не американцы».

Актер Юрий Анпилогов, сыгравший главную роль в кинокартине, крайне доволен своим участием в проекте.

«Я очень рад работе с Александром Королевым, потому что он дотошный профессионал — это очень редко встречается, — подчеркнул собеседник ФАН. — Он всегда берет очень хорошие материалы, в «Курчатове» и в своем предыдущем фильме «Забытое» он выступает в соавторстве с отцом — Игорем Ивановичем Сукачевым. Он человек, который тоже халтуры не допускает, много раз своим творчеством доказав это. Поэтому было одно удовольствие работать».

Анпилогов также сообщил, что все актеры участвовали в съемках короткометражки бесплатно.

«Деньги на картину Александр вкладывает свои, он это не скрывает, — отметил актер. — Никто не финансирует это кино. Часть денег собиралась на краудфандинговой платформе».

В свою очередь Ханна Мироненко, управляющий партнер агентства Eastwood Agency, высоко оценила актуальность киноленты.

«Рассказ «Пауза» Айзека Азимова был впервые опубликован в 1954 году, а фильм Александра Королева «Курчатов», снятый по его мотивам, был показан в 2020, — сказала агент по продвижению фильма. — Удивительным образом режиссер почувствовал актуальность материала. Ведь фильм начали снимать еще до пандемии, но именно события 2020 года придали фильму дополнительный смысл — фантастические диалоги про теорию заговора и будущее человечества зазвучали правдоподобно как никогда».

Несмотря на то, что премьера в Москве состоялась лишь 4 апреля 2021 года, «Курчатов» уже успел поучаствовать в различных кинофестивалях. Его впервые показали в сентябре 2020 года на «Амурской осени», а уже в декабре международная премьера состоялась на Cairo International Film Festival (Египет) — фестивале, имеющем основную аккредитацию FIAPF и входящем в список топ-15 фестивалей мира, заявила Мироненко.

«Российские короткометражные фильмы на Каирском фестивале — редкие гости. Весна тоже началась активно — недавно фильм был показан в Румынии, на онлайн-фестивале в городе Клуж-Напока, а прямо сейчас участвует в фестивале в Лилле (Франция). Это ведущие европейские площадки, где высоко ценят интересное короткометражное кино. И это самый разгар фестивальной истории «Курчатова», — обратила внимание собеседница агентства.

Действие фильма происходит в разгар холодной войны в начале 1960-х годов. В секретном научно-исследовательском институте, где работает Игорь Курчатов, счетчики перестают регистрировать радиационный фон во всем здании. Физик начинает подозревать, что это заговор западных шпионов. В фильме снялись Юрий Анпилогов, Михаил Горевой, Андрей Шибаршин, Василий Мищенко, Яна Сексте.

Ранее ФАН писал, что известные рок-музыканты Александр Скляр и Гарик Сукачев приступили к работе над второй частью совместного проекта «Боцман и бродяга — 2».