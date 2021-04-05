Подземные хранилища газа рекордно опустошены в Европе

Москва, 5 апреля. Сезон отбора голубого топлива из подземных хранилищ в Европе завершился. Собран рекордный объем газа с начала публикации открытых данных в 2011 году (65,6 млрд кубометров).

Соответствующей информацией поделился «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe. В европейских подземных хранилищах осталось в среднем 29% топлива. При этом ПХГ в Германии и Австрии опустошены до 26%, в Нидерландах — до 23%, во Франции — до 17%, передает «Российская газета».

Перечисленные страны входят в пятерку крупнейших европейских «газовых хранителей». Для восстановления запасов Европе придется закачать на 57,3% или 23,9 млрд кубометров топлива больше, чем в прошлом году. Этот дополнительный объем сопоставим с общим показателем экспорта «Газпрома» в минувшем году таким крупным потребителям, как Франция и Нидерланды, резюмировали в российской корпорации.

СМИ ранее сообщили, что с января 2021 года «Газпром» увеличивает поставки энергоресурсов потребителям из дальнего зарубежья.