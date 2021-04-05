Юрист объяснил, чем может закончиться история с пострадавшим в школе мальчиком

На днях в петербургской школе произошло ЧП. Мальчик, играя со сверстниками, получил серьезную травму. В больнице ему поставили диагноз: компрессионный перелом третьего, четвертого и шестого позвонков. Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал произошедшее.

Как отметили в УМВД РФ по Калининскому району, мальчик сам рассказал о том, что после уроков на него напрыгнул одноклассник, после чего он почувствовал резкую боль в спине. Эксперт ФАН полагает, что в этом случае администрация школы не понесет ответственности за случившееся.

«В любом случае по данному факту будет проведена проверка Управления образования, и будет установлено, в процессе чего была получена травма. Школа, если это не было частью учебного процесса, ответственности никакой не понесет», — говорит юрист.

В данном случае, как полагает Василий Воробьев, претензии могут быть только материального характера. Родители пострадавшего мальчика могут востребовать компенсации.

«Чтобы сделать четкие выводы, нужно разбираться и выяснять более подробные обстоятельства. Но на первый взгляд, здесь, кроме компенсации требовать у родителей других вариантов нет. Привлекать к административной или уголовной ответственности в любом случае не получится», — отмечает специалист.

Василий Воробьев также предположил возможный выход из сложившейся ситуации.

«Порядок действий на самом деле простой. Обращение в медицинское учреждение, где устанавливается диагноз, а исходя из этого, либо этот вопрос как-то урегулировать миром с родителями, либо обратиться в суд за компенсацией морального вреда и компенсации расходов на лечение», — подытожил юрист.

Ранее десятилетний ребенок получил ранение в шею на детской площадке в Кингисеппе, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. После его госпитализации полиция инициировала проверку.