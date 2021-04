Выборы в Палестине: как конфликт ХАМАС и ФАТХ привел к застою власти в автономии

В Палестинской автономии заявили об одобрении 36 списков кандидатов на участие в выборах в законодательный совет, назначенные на 22 мая. Первая за 15 лет избирательная кампания подобного уровня проводится в преддверии президентских выборов 31 июля.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в причинах продолжительной отсрочки избирательного процесса, а также во внутриполитической обстановке, сложившейся в автономии на данный момент.

Конфликт в секторе Газа

Действующий президент арабской части Палестины Махмуд Аббас взошел на свой пост в январе 2005 года. Последние же парламентские выборы прошли в автономии в начале 2006-го. Их результатом стал раскол между основными политическими структурами Палестинской национальной администрации (ПНА) ФАТХ и ХАМАС. Сторонники последней организации одержали победу в секторе Газа, после чего стали принудительно отстранять от ключевых должностей членов ФАТХ. В конце концов начались вооруженные столкновения, приведшие к сотням погибших и расколу автономии.

Впоследствии эти две политические силы неоднократно пытались примириться и объединиться для противостояния Израилю. Однако все шаги по созданию устойчивого временного правительства национального единства до сих пор не привели к успеху. Это связано с категорическим отказом ХАМАС признавать еврейское государство (а договор об объединении подразумевает именно это), нежелание его членов терять контроль над сектором Газа, а также разногласиями между организациями по поводу формирования кабмина и обмена пленными.

Как итог — очередные парламентские и президентские выборы в 2010 году не состоялись. Автономия была близка к ним в 2014 году, когда объединенное правительство все же сформировалось. Однако оно продержалось чуть больше года из-за претензий ХАМАС по поводу того, что ФАТХ не смог наладить процесс восстановления сектора Газа и не решил проблему с выплатой зарплат на этой территории. Таким образом, общее правительство было разогнано, а выборы снова перенесли на неопределенный срок.

В настоящий момент наблюдается очередной виток «оттепели» между ключевыми политическими организациями, которые снова вернулись к идее общих выборов.

Списки кандидатов

Период выдвижения кандидатур закончился в полночь 31 марта. Теперь избирательная комиссия обязана проверить 36 списков до 6 апреля на соответствие ряду правил. Например, если кандидат заранее не подал в отставку с государственной должности, то из избирательного процесса он выпадает.

Интересно, что один из лидеров ФАТХ Марван Баргути, отбывающий в Израиле срок за терроризм, отказался составлять свой список и решил присоединиться к бывшему министру иностранных дел автономии Насеру Аль Кудва. В этом списке, называющемся «Свобода», также присутствует жена заключенного Фадва Баргути и активный участник палестинского восстания 1987-1991 гг. Абдель Фатах Хамиэль.

Fatah's internal crisis has intensified with Palestinian Authority Mahmoud Abbas's rivals Marwan Barghouti and Nasser al-Kidwa agreed to join forces for the #Palestinian election.



Reporting by @KhaledAbuToameh | #Electionshttps://t.co/hI1Jd4W0Bi — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 31, 2021

Официальный список ФАТХ включает в себя секретаря организации Джибриля Раджуба, лидера ячейки организации в секторе Газа Ахмада Хиллеса, заместителя президента Махмуда Аллула. При этом в лист внесены имена трех женщин (юристов и жен погибших членов группировки). Раджуб же перед обязательной отставкой был повышен до генерал-лейтенанта по указу Махмуда Аббаса.

ХАМАС, в свою очередь, выдвинул своих прямых руководителей во главе с Халилом Аль Хайя. Инициатива по созданию совместного с ФАТХ списка провалилась из-за сопротивления в низах обеих организаций.

#BREAKING

Hamas senior officials Khalil Al Hayya: “After meeting the Egyptian delegation we assure our people that we have provided demands to alleviate our people from their suffering as it is our right, and tommorow will be a test for the occupation “ #Israel #Gaza https://t.co/x5XkIkSIEp — parallel_universe (@ignis_fatum) March 29, 2019

Умеренный, так называемый «про-Дахланский» список возглавили бывший лидер ФАТХ в Газе Самир Машарави и бывший президент Университета Аль-Кудс в Восточном Иерусалиме Сари Нусейбе.

Фадва Хадер встала во главе объединенного списка двух левых партий. Коалиция включила в себя Палестинскую народную партию и Партию Палестинского демократического союза. Попытки привлечения других левых сил провалились.

В списке Народного фронта освобождения Палестины «Пульс народа» значатся леворадикальный марксисит Ахмед Саадат, отбывающий пожизненное заключение, и бывший депутат Халида Джаррар, находящаяся под административным арестом.

Majd Barbar addresses his supporters in Palestine and internationally #WeWillNotBeDefeated https://t.co/seXgl3g2u3 — Free Ahmad Saadat (@FreeAhmadSaadat) March 31, 2021

Еще один бывший премьер Салам Файяд представил собственный список «Вместе мы сможем». Примечательно, что на протяжении долгого времени этот человек предлагал пути примирения ФАТХ и ХАМАС.

Остальные списки составлены племенными группами и общинами, не имеющими полноценной политической программы.

Опрос, проведенный Палестинским центром политических исследований 23 марта, показал, что 38% избирателей отдадут свое предпочтение ФАТХ, еще 34% — ХАМАС, до 10% проголосуют за оставшиеся партии. Еще 18% респондентов не определились с выбором.

Всего же на Западном берегу Иордана и в секторе Газа проживают 2,8 миллиона человек, имеющих право голоса. Из них 2,6 миллиона успели до 31 марта зарегистрироваться для голосования.

With 36 hours to go before the registration of candidate lists for the PLC elections closes, the EU Representative held a meeting with CEC to discuss the latest developments, and reiterated the EU's full support for free, fair and inclusive elections in Palestine pic.twitter.com/J1zrKffshM — EU and Palestinians (@EUpalestinians) March 30, 2021

При этом избирательный процесс подразумевает участие арабов из Восточного Иерусалима, находящегося под контролем Израиля. На данный момент израильские власти не приняли решение о проведении голосования на своей территории. В случае отказа выборы могут снова сорваться, так как ФАТХ и ХАМАС уже исключили их проведение без иерусалимских арабов.

Реакция

В Организации Объединенных Наций (ООН) приветствовали решение ХАМАС и ФАТХ об объединении усилий для обеспечения избирательного процесса.

«Проведение выборов на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим и Газу, станет решающим шагом на пути к палестинскому единству, придавая новую легитимность национальным институтам и включая демократически избранный парламент и правительство Палестины», — сообщил специальный координатор по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд.

При этом официальные представители государств-членов ООН к настоящему моменту от комментариев воздержались. Исключением не стали даже арабские страны, которые на протяжении более чем полувека декларировали свою поддержку усилению автономии.

В то же время существует мнение, что США и ориентирующиеся на них страны, включая Израиль, не могут воспринимать эти выборы как однозначное благо, так как существует вероятность победы кандидатов от ХАМАС.

«Они считают почти каждую палестинскую политическую партию террористической организацией, за исключением ФАТХ. Это означает, что единственный результат, который они признают — это победа ФАТХ. Поэтому палестинский народ стоит перед выбором: голосовать за партию, одобряемую Западом, или страдать от немедленных экономических и военных последствий иного выбора», — отмечает Роберт Инлакеш, политолог и публицист из Великобритании.

Однако другие обозреватели считают, что ХАМАС имеет более чем скромные шансы на победу даже в случае невмешательства западных сил в выборный процесс.

«ХАМАС не смог проявить себя эффективно, особенно в вопросах социальных услуг, несмотря на то, что в течение 15 лет занимал большинство мест в Палестинском законодательном совете. Возможно, это объясняется израильской блокадой и малым административным опытом организации», — сообщил Аднан Абу Амер, доктор исторических наук.

В ожидании срыва

Вероятность срыва грядущих выборов сохраняется на высоком уровне. Прежде всего, между ХАМАС и ФАТХ сохранились те же самые противоречия, которые в течение 15 лет отодвигали избирательный процесс. Также сохраняется внешнеполитический фактор: Израиль может не допустить выборы в Восточном Иерусалиме, тем самым сорвав их для всей автономии. Есть и теоретическая возможность вмешательства США и их союзников для сокращения шансов ХАМАС на победу. Это даст организации повод не признавать итоги выборов.

Кроме того, неудовлетворенность одной из сторон результатами парламентской избирательной кампании может привести к тому, что выборы президента будут отложены на неопределенный срок. Учитывая совокупность всех этих факторов, очередной перенос голосования может сильно затянуться — настолько, что Палестина еще очень долго не сможет организовать собственный демократический процесс.