Диетолог и священник раскритиковали свойства «целебной четверговой соли»

Вера в «чудодейственные свойства» так называемой четверговой соли — язычество. Об этом в беседе с ФАН сообщил клирик храма Святителя Николая, кандидат исторических наук, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, отец Филипп (Ильяшенко).

«Если кратко — мы верим в Бога, а в волшебные снадобья, которые изготавливаются с заговорами и используются для чародейства — не верим. Это вообще несовместимо с христианской жизнью», — заявил священник.

Батюшка добавил, что любые разговоры про «особую энергию кристаллов» и тем более употребление «особой соли» при лечении или как «защиты от зла» несовместимы с христианством. Хранение подобного предмета у икон он назвал язычеством, а для христиан — кощунством.

В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина заявила ФАН, что свойства черных кристаллов в красивой баночке, которые предлагают в продуктовых магазинах, изрядно преувеличены. Она добавила, что не видит смысла в потреблении подобного продукта как целебной смеси.

«Активированный уголь дает абсорбирующий эффект, когда потребляется в достаточном количестве. Уголь показан как абсорбент, когда необходимо срочно вывести из желудка токсины, а ничего более действенного под рукою нет. Взрослому человеку следует проглотить хотя бы шесть таблеток и запить их водой», — пояснила доктор.

Соломатина добавила, что соль, размешанная со сгоревшим хлебом в пропорции один к одному, будет крайне неполезна в том количестве, в котором уголь оказывает заметный абсорбирующий эффект. Она также заметила, что горелый хлеб абсорбирует намного хуже, чем активированный уголь.

Согласно информации, размещенной в открытых источниках (сайтах оккультной направленности), «четверговая соль» готовится на Страстной Седмице, перед Пасхой. Для придания продукту «особых свойств» его рекомендуют подложить во время службы в церкви под престол. В сети можно найти множество заговоров, которые, по мнению «чародеев», следует произносить над четверговой солью «от сглаза», «на присуху» и прочих.

Согласно церковному закону — постановлению Стоглавого Собора — священнику, принявшему участие в обряде с «четверговой солью», грозит запрет в служении и лишение сана.