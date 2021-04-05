Статья о «страхе России» перед ВС Великобритании вызвала смех у англичан

Лондон, 5 апреля. Британцы скептически отнеслись к статье английского издания Daily Express о "страхе России" перед ВС Великобритании.

Великобритания анонсировала проведение военной реформы после того, как парламентская комиссия по обороне обнародовала доклад, из которого следует, что британская бронетехника устарела и может потерпеть поражение от российских войск.

Марк Галеотти, эксперт по России в Великобритании, заявил в интервью Daily Express, что не видит никакой угрозы вторжения России на территорию Соединенного Королевства. Он считает, что уменьшение численности ВС Великобритании на 10 тысяч человек в надежде на эффективность современного оружия может отрицательно сказаться на отражении потенциальной атаки в будущем. Также он выразил недоверие по поводу плана увеличения ядерных боеголовок на 40%, отметив, что Российская армия оснащена более 6000 ядерными боеголовками, четверть из которых находится на постоянном боевом дежурстве. А британский арсенал в 240 единиц по отношению к российским запасам вооружения не стоит воспринимать всерьез.

Название статьи Daily Express было громким: «Россия испытывает «реальные опасения» по поводу Вооруженных сил Великобритании — Путин в ужасе от тактики британской армии». Но это лишь вызвало смех у англичан.

Пользователь сайта британской газеты с никнеймом Kevinm предположил, что при нападении России на Великобританию, британская армия продержится не более 10 минут. Он акцентировал внимание на том, что бюрократы из Правительства Великобритании годами разрушали оборону страны. Пользователь Joe Kidd поделился мнением, что в случае конфликта между Москвой и Лондоном, армия Соединенного Королевства станет лишь «небольшой неприятностью» для РФ.

Ранее политолог, доцент СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева уже объясняла причины напряженных отношений между Россией и Великобританией.