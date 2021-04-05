Полиграфолог: Родственники Хачатуряна знали о сексуальном насилии отца над дочерьми

Есть все основания полагать, что окружение было в курсе того, что Михаил Хачатурян издевается над своими дочерьми, однако все продолжают лгать. Об этом в интервью ФАН заявил известный полиграфолог, криминолог, телеведущий Роман Устюжанин.

Специалист по лжи составил портрет убитого сестрами Хачатурян отца и рассказал о свидетелях трагедии.

«Сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян находились под следствием. Я не имел возможности непосредственно контактировать с ними. Но все остальные лица, так или иначе имеющие отношение к этой истории, были у меня на осмотре. Прежде всего, это подруги сестер Хачатурян, с которыми они близко и тесно общались», — уточнил собеседник агентства.

Устюжанин напомнил, что приблизительно за три года до убийства девочки жаловались своему окружению на сексуальные домогательства со стороны отца. Если учесть, что на момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет, то очевидно, что домогаться своих дочерей Михаил Хачатурян начал, когда они были еще несовершеннолетними, уверен эксперт.

«В первую очередь, девочки жаловались своим подругам. Родственники со стороны Хачатуряна знали, что в семье происходит насилие. Возможно, они не знали подробностей, связанных с развратными действиями, но о факте насилия им было известно. Сестры Хачатурян страдали, но убежать не решились — они были уверены, что отец найдет их, где угодно и жестоко накажет. Они панически боялись его и мечтали, чтобы этот ужас прекратился», — обратил внимание полиграфолог.

Криминолог пояснил: в Грузии, Армении и Азербайджане есть или было до недавнего времени понятие «биржа». В каждом дворе было авторитетное лицо и если что-то случалось, то вначале бежали не в полицию, а обращались к такому «авторитету». Это своеобразный «кавказский уклад», добавил Роман Устюжанин.

«Семейство Хачатурян жило в Азербайджане — возможно, это усилило у Михаила тягу к определенным традициям и церемониям», — считает эксперт.

По словам Устюжанина, когда Хачатурян, армянин из Баку, носитель традиций своего сообщества, в 1990-х приехал в Москву, он увидел, что столице стать таким «авторитетом» проще. Тем более если в микрорайоне такого нет. Он решил, раз уж на месте нет «смотрящего», стать им, и «назначил себя», поясняет собеседник ФАН.

«Михаил Хачатурян своим типажом был схож с Владимиром Бардановым, устроившим недавно стрельбу в поселке Новые Вешки в Мытищах. Поселился в Алтуфьево, нес псевдопатриархальность — любил давать всем советы. Уселся «разводящим», ходил по двору, исполненный собственного достоинства. Иногда даже угрожал людям пистолетом — об этом рассказали его соседи. Часто в выходные он показательно шествовал во главе всей семьи в церковь», — поделился наблюдениями криминолог.

По мнению Романа Устюжанина, у погибшего была ментальность «Я здесь самый уважаемый, я — решала!» Он любил фотографироваться на фоне своего старого «Круизера» с оружием в руках. Играл в «Дона Корлеоне». Ему хотелось, чтобы его почитали, отметил собеседник агентства. В результате он нашел «благодарную публику» в виде подростков— они приходили к Хачатуряну советоваться, занимались нехорошими делами типа воровства, угона машин, отмечает эксперт.

«У Хачатуряна есть сын, который в действительности оказался ему неродным. Полагаю, Хачатурян догадывался об этом и при жизни фактически измывался над ним. ДНК-экспертиза поставила все на свои места. Гораздо теплее Хачатурян относился к племяннику сестры — как к сыну. Я общался посредством полиграфа с членами этой семьи — все они пытались обманывать. Все они знают и понимают, что творилось внутри их семейства. Но на людях продолжают отрицать очевидное», — констатировал специалист по лжи.

Устюжанин уверен, что лгала и жена Михаила Хачатуряна, Аурелия Дундук, — по словам эксперта, она просто пыталась в этой ситуации выгородить себя. Она знала, что ее муж, Михаил, издевается над дочками, уверен полиграфолог.

«Он мылся с дочерьми в душе, трогал их, с большой вероятностью — многократно. Производил различные действия развратного характера. Я не побоялся об этом заявить в телепередаче, и следствие все это подтвердило, — заявил собеседник ФАН. — Всех свидетелей я разделил бы на три категории. Первая — подруги девочек. Вторая — их мать и родственники со стороны матери. Третья — «антисвидетели», которые все отрицали и отрицают, хотя многое знают».

Специалист объяснил, почему соседи и все, кто был в курсе происходящего, не забили тревогу. В плане криминогенной обстановки Алтуфьево остается неблагополучным районом. Соседи боялись Хачатуряна, с ним не хотели связываться. Он выдавал себя за человека, имеющего хорошие связи в спецслужбах, всячески показывал, что «имеет большой вес».

«Озвучивали приговор, но Генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение. Сестер Хачатурян многие оправдывают. Дело длится уже более двух лет. Мне жалко девочек, но я считаю, что это неправильно. Истязания были, отец измывался над ними и довел ситуацию до страшной развязки. Но преступление остается преступлением, его состав есть. Мое частное мнение: обвиняемые должны получить условный срок», — поделился своей точкой зрения на произошедшее Роман Устюжанин.

Напомним, 28 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян были задержаны по подозрению в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». За преступление предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы. История вызвала широкий общественный резонанс.

Ввиду сложности дело затянулось. 5 ноября 2020 года Мосгорсуд в третий раз перенес отбор коллегии присяжных, которые должны рассматривать дело. 11 марта этого года стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна. Дело было возбуждено по трем статьям УК РФ: «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера».