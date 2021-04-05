Чиновница попросила бизнесмена дать взятку кроссовками в ХМАО

Ханты-Мансийск, 5 апреля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы мэрии Октябрьского района за взяточничество.

Инцидент произошел в поселке Талинка в Октябрьском районе ХМАО. Как стало известно, чиновница узнала о нелегальных объявлениях о распродаже обуви в поселковом торговом центре и отправилась туда со своим супругом. Протокол о выявленных нарушениях сотрудница администрации составлять не решила и предложила взамен местному предпринимателю взятку в качестве двух пар кроссовок для мужа.

Чуть позднее сам бизнесмен рассказал о ситуации сотрудникам прокуратуры и заявил, что чиновница взяла кроссовки, стоимость которых составила 4,5 тыс. рублей за каждую пару. Возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»).

Полковник нижегородского линейного управления МВД России на транспорте предстанет перед судом по делу о взятках, сообщало Федеральное агентство новостей.