74-летний пенсионер из Екатеринбурга сделал десятки тату. ФАН-ТВ

Владимир «Спартак» Седаков из Екатеринбурга в свои 74 года практически полностью покрыл свое тело татуировками.

Он катается верхом на козе и, несмотря на пенсионный возраст, совершенно не боится экспериментировать. Владимир Седаков из Екатеринбурга в 63 года почувствовал непреодолимую тягу к творчеству: начал сочинять стихи и писать картины. Спустя 10 лет его произведения заполонили весь дом. Количество картин он уже измеряет в килограммах. В общей сложности сейчас их насчитывается около 13 кг.

«Дело в том, что картинами можно выразить настроение. Существуют разные техники, способы и возможности. Можно акрилом рисовать, можно акварелью», — рассказывает пенсионер-художник.

Насытив жажду творить на холсте, пенсионер решил расписать и свое собственное тело. Два года назад он сделал свою первую татуировку — синицу на ноге. Результат ему настолько понравился, что очень скоро появился портрет Владимира Высоцкого и древнеримский полководец Спартак. Имя гладиатора Седаков позаимствовал и для своего псевдонима.

Спустя два года татуировки появились практически на всех частях тела мужчины: не только на руках, ногах и животе, даже на лице почти не осталось свободного места.

Сейчас у «Спартака» 63 татуировки совершенно на разные темы. В планах покрыть абсолютно все тело. В достижении этой цели ему помогает знакомый тату-мастер Борис Аминов.

«Я, наверное, придумываю, что мы ему бьем, я постоянно у него спрашиваю, что мы будем делать. Он говорит, что-нибудь из книжки. Но в итоге я смотрю на него и думаю: наверное, нам сегодня очень понадобятся рыбки, и мы бьем рыбок», — говорит тату-мастер.

В свои 74 года Владимир Седаков сменил более 60 профессий: работал юристом, режиссером и пчеловодом. Сейчас помимо живописи активно занимается спортом и развивает YouTube-канал, на котором у «Спартака» уже больше девяти тысяч подписчиков.