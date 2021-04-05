Аксенов назначил Инну Смаль врио главы Госкомрегистра Крыма

Симферополь, 5 апреля. Временно исполняющей обязанности главы Госкомрегистра Крыма стала Инна Смаль.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте регионального правительства. Ранее Инна Смаль занимала пост заместителя председателя ведомства. До работы в Госкомрегистре она была замглавы администрации Симферополя и занималась сферой земельных и имущественных отношений.

Предыдущий глава ведомства Александр Спиридонов покинул пост по собственному желанию, перейдя в другую сферу общественно-политической деятельности.

Ранее в министерстве строительства и архитектуры Крыма сообщили, что к 2024 году на полуострове будет построено 100 капитальных детских садов.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, климат в Крыму, Ставрополье, Краснодарском крае, на юге азиатской части России станет более засушливым к середине века, передает НСН.