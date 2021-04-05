Генсекретарь Федерации бокса России выразил соболезнования после смерти комментатора Гендлина

Москва, 5 апреля. Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назвал смерть спортивного комментатора Владимира Гендлина невосполнимой утратой для всего боксерского сообщества.

Щекутьев заявил, когда звучал голос Владимира Ильича, каждый понимал, что сейчас начнется бокс. Он добавил, что всегда будет помнить его «потрясающую работу».

«Владимир Ильич – это классика комментаторского искусства, он внес огромный вклад в культуру профессионального бокса. Федерация бокса России скорбит вместе со всей страной. Выражаю соболезнования семье и близким», - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России.

Российский спортивный комментатор Владимир Гендлин скончался на 85-м году жизни из-за осложнений от коронавирусной инфекции сегодня. При этом в марте знаток бокса перенес инфаркт, в тот же день его два раза прооперировали. Спустя неделю комментатора выписали из больницы, но вскоре он почувствовал себя плохо, сообщал ФАН.