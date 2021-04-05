Момент падения грузовиков под лед на Байкале попал на видео

Иркутск, 5 апреля. Два грузовых автомобиля ЗИЛ-131 провалились под лед на озере Байкал. Очевидцы засняли происходящее на видео, кадры появились в Сети.

Один грузовик полностью ушел под воду, а второй немного виднелся над поверхностью. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. На записи видно, как одна машина уверенно двигается по замерзшему озеру. В какой-то момент задние колеса начали проваливаться, водитель попытался уехать, но оказался в ледяной воде.

Спасатели предупреждают, что из-за потепления лед на Байкале становится хрупким. Местами он разрушается, также можно заметить многочисленные трещины.