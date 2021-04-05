В Sohu рассказали о смертельной угрозе для НАТО в Калининградской области

Пекин, 5 апреля. Калининградская область в силу географического положения стала западным форпостом России, который сдержит натиск НАТО в случае войны.

Российский эксклав может стать смертельной угрозой для НАТО в случае войны. Такого мнения придерживаются китайские эксперты, чью статью, опубликованную на портале Sohu, перевела для русскоязычных читателей «ПолитРоссия».

Калининградская область так расположена, что в случае агрессии против России с Запада она сможет переломить ход войны, уверены китайские аналитики. Российское руководство отлично понимает значение самого западного региона РФ и не жалеет средств на укрепление его обороны. Авторы Sohu оценили военную мощь, сосредоточенную в области.

«Важную роль играют ракетные и военно-морские силы, дислоцированные в Калининграде. В случае конфликта это создает сдерживающий эффект для НАТО», — отметили они.

Эксперты сообщили, что в текущем году в Калининградской области планируется сформировать новую мотострелковую дивизию. Она будет состоять из мотострелкового полка, танкового полка, мотострелковой бригады и артиллерийского полка. Смертельной угрозой для противника станут десятки «Искандеров», которыми вооружена 152-я гвардейская ракетная бригада.

Разумеется, Калининградская область напичкана радиоэлектронным оборудованием для слежения за всеми передвижениями натовской техники. Средства РЭБ смогут при необходимости отключить или нарушить связь противника. В случае агрессии войска НАТО понесут существенные потери еще только на подходе к российскому региону.

Американские эксперты, мнение которых передала пресса, также отлично понимают, насколько сложно будет сломить оборону Калининградской области. Главной угрозой для нападающих они назвали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».