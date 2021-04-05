В Кербеле открылась пакистано-иракская выставка военной промышленности

Багдад, 5 апреля. В иракской провинции Кербела стартовала пакистано-иракская выставка военной промышленности. Церемонию торжественного открытия, на которой присутствовали высокопоставленные иракские военные и представитель министра обороны Пакистана генерал Али Аммар, провел губернатор Кербелы Нассиф аль-Хаттаби. Об этом сообщает издание Mawazine News. Помимо иракских компаний, в работе выставки приняли участие 21 компания из Пакистана.

«Пакистан очень активно участвует в подобных выставках из-за желания расширить сферу сотрудничества для создания совместных проектов в сфере безопасности, военной и коммерческой областях с Ираком. Пакистанские компании предлагают современное оборонное вооружение, которое не уступает своим западным аналогам, если не превосходит их», — рассказал генеральный директор иракского государственного агентства по организации выставок и коммерческим услугам Сармад Таха Саид.

На выставке, которая продлится 5–6 апреля, представлено различное легкое вооружение, боеприпасы, одежда и военное снаряжение.