Пермячка получила срок за интим с 12-летним ребенком

Пермь, 5 апреля. Суд Пермского края вынес приговор 32-летней местной жительнице, обвиняемой в сексуальной связи с подростком. Ее отправили в колонию на 1 год 8 месяцев.

По данным СК, подсудимая с ноября 2018 года по конец июля 2020 года неоднократно занималась сексом с несовершеннолетним юношей. Они встречались в Перми или Березниках. Молодой человек ничего не имел против связи со взрослой женщиной. Также известно, что семьи «парочки» не состояли на учетах соцслужб.

Следователь в суде заявил, что направит в школу мальчика представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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