Политолог Дудчак назвал партнерство России и Китая в космосе «ракетным капканом» для США

Москва, 5 апреля. США могут проиграть в космической гонке, потому что Россия и Китай активно развивают сотрудничество в этой сфере, считает политолог Александр Дудчак.

Ранее американские СМИ писали, что Вашингтон может оказаться в «космической ловушке» из-за того, что Пекин и Москва занимаются разработкой оружия для борьбы со спутниками. При этом они всячески пытаются убедить президента США Джой Байдена в необходимости подписать соглашение о запрете подобного вооружения. Этот документ якобы защитит размещенное там оружие России и Китая, а американцам закроет путь на околоземную орбиту.

Дудчак уверен, что США должны опасаться отставания от России в освоении космоса, но не из-за домыслов о разработке вооружений, передает «Инфореактор».

«Вполне возможно, что РФ и Китай объединят усилия по космосу. Почему нет. Где будут США? Им станет непросто самостоятельно вести космические программы», — говорит политолог.

Он отметил, что так называемый «ракетный капкан» России и Китая заключается в том, что страны станут действовать сообща, оставив США на обочине космической гонки. Именно поэтому у Вашингтона вызывает страх партнерство Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что Роскосмос приступил к рассмотрению возможности продолжить работу на МКС вплоть до 2030 года. Кроме того, накануне российское правительство одобрило продление до конца 2030 года соглашения с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает RT.