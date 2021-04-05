Курск, 5 апреля. Депутата Курской облдумы Александра Четверикова подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

Известно, что в Куйбышевском районном суде Омска состоялось рассмотрение ходатайства следствия о мере пресечения обвиняемым в рамках уголовного дела в отношении руководства АО «Логистическая компания «Зерно Сибири».

Следствие предполагает, что преступление было совершено в период с 1 апреля 2019 года по 28 мая прошлого года. В этот период советником губернатора Омской области был депутат Курской облдумы и член «Справедливой России» Александр Четвериков.

Он совместно с губернатором Омска Александром Бурковым задумал открыть крупную компанию «Зерно Сибири». Изначально они планировали, что предприятие будет помогать местным аграрием в процветании их урожаев и в продаже этих продуктов по более высоким ценам.

Было обозначено, что 51% акций компании «Зерно Сибири» будет поступать в региональный бюджет, а оставшиеся 49% — фермерам.

В начале апреля 2021 года правоохранительные органы задержали экс-директора ЛК «Зерно Сибири» Алексея Секачева, директор ООО «Глобал-С» Станислава Саута и бывшего директора ООО «Дары Сибири» Максима Плужникова. На данный момент они находятся в СИЗО.

Задержанные обвиняются в мошенничестве, совершенном целой группой лиц, на сумму 98,9 миллиона рублей. Одним из них стал курянин Александр Четвериков.

Ранее ФАН сообщал, что курянина осудили за изнасилование ребенка и угрозы убить пенсионерку тяпкой. За совершенные преступления мужчине дали 17 лет лишение свободы в колонии строгого режима.