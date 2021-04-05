Украина не сможет лишить Киркорова и Баскова звания народного артиста

Киев, 5 апреля. Власти Киева не смогут лишить популярных певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова звания народного артиста. Об этом рассказал кандидат юридических наук Тарас Ламах.

Эксперт сделал заявление в эфире телеканала «Магнолия ТВ». По словам Ламаха, официальному Киеву мешают сразу несколько обстоятельств.

«Законодательство сейчас имеет определенные несостыковки и есть противоречия двух норм. Одна норма – это закон про санкции, который был принят относительно недавно. С другой стороны, мы знаем четкую норму закона о государственных наградах», — сказал юрист.

Ламах напомнил, что на Украине можно лишать государственных наград только после вступления в силу соответствующего приговора суда.

Раннее Николай Басков рассказал, как исполнил бывшему президенту РФ Борису Ельцину одну и ту же песню 28 раз подряд.