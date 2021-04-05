Блогер Миро намекнула на проблемы в браке Ксении Собчак и Константина Богомолова

Москва, 5 апреля. Телеведущая и светская львица Ксения Собчак демонстрирует поведение, свойственное оказавшимся на грани развода женщинам. Таким мнением поделилась блогер и публицист Лена Миро.

Лена Миро, известная своими острыми высказываниями в адрес звезд российского шоу-бизнеса, указала на особенности поведения телеведущей, свидетельствующие, по ее мнению, о наличии серьезных проблем в браке Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

Первым, на что обратила внимание Миро, стала готовность телеведущей повсюду сопровождать супруга — блогер отметила, что это может указывать на страх светской львицы перед появлением потенциальных соперниц.

Вторым доводом в пользу своей теории публицист назвала злоупотребление фотошопом, в котором все чаще упрекают Собчак. Миро напомнила, что телеведущая раньше и сама высмеивала коллег по цеху за желание приукрасить действительность, однако теперь занимается тем же самым.

Миро обвинила Собчак и в чрезмерном стремлении оголить свое тело, что по ее мнению также свидетельствует о наличии некоторых проблем в их с Богомоловым отношениях.

Телеведущая Ксения Собчак накануне удивила поклонников в Instagram нарядом, в котором звезда предстала на церемонии вручения премии GQ: светская львица пришла на мероприятие в полупрозрачном платье.