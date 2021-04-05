Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова родила второго ребенка

Мехико, 5 апреля. Российская актриса София Каштанова рассказала о пополнении в семье. Радостную новость о рождении второго ребенка артистка сообщила фолловерам в социальной сети Instagram.

Ребенка звезда сериалов родила в Мексике, где проживают ее мама и отчим. Для радостной новости Каштанова выбрала яркую летнюю фотографию, на которой она позирует с округлившимся животом в голубом купальнике.

«Пришло время поделиться нашим счастьем: у нас в семье появилась принцесса! Как и сына, я родила дочку в Мексике в тепле у моря и в самых экологичных в плане рождения детей условиях!» — написала актриса.

Каштанова практически не делится с поклонниками подробностями личной жизни. Личность отца двоих детей актрисы неизвестна. В старых интервью, приуроченных к выходу полнометражного фильма «Полицейский с Рублевки», телезвезда рассказала немного о муже.

Свою жизнь Каштанова связала с бизнесменом, который по национальности наполовину армянин. Она уточняла, что мужчина никак не связан с шоу-бизнесом.

Последнее время российские артистки радуют своих поклонников приятными новостями. Недавно стало известно о пополнении в семье 31-летней актрисы Александры Кузенкиной.