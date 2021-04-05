Елена Панина: Русский язык на Украине должен быть признан мучеником

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании «украинского русского языка», который назвала частью культурного разнообразия страны. Бедный русский язык на Украине!.. Он должен быть признан языком-мучеником, потому что ни в одном другом государстве он и его носители не подвергаются таким изощренным издевательствам.

Вот и сейчас пресс-секретарь президента изобрела какой-то невиданный «украинский русский язык», которого не существует. Хотя на русском языке, как и на английском, говорят во многих странах, он остается русским, а не каким-то иным. Точно так же английский остается английским, а не украинским английским.

Почему же украинские политики с одной стороны запрещают русский язык, а с другой с маниакальным пристрастием все время пытаются присвоить его себе? Потому что видят в нем более эффективное средство пропаганды на внешний мир, чем украинский язык. Ведь не будут же в США, Европе, Африке и Азии учить «мову», поскольку на ней не написано столько великих литературных произведений, философских трактатов, научных работ, сколько на русском.

Даже на самой Украине, как ни стараются власти, принимая репрессивные законы, придумав уполномоченного по защите государственного языка, который собирает доносы «патриотов» на говорящих по-русски, изгнать русский язык не удается. Это признает сейчас Мендель. Только при этом она не отвечает, отчего ее хозяин, Владимир Зеленский, подписывал законы, направленные против русского.

Киев относится к русскому языку — впрочем, как и к украинскому — утилитарно, по-хищнически. А язык надо любить. Это свое, родное, то, что впитывается с молоком матери. Язык определяет образ мыслей, поведение человека, менталитет народа, нашу самоидентификацию. Его нельзя эксплуатировать с корыстными целями.

Поэтому попытки нынешних украинских властей, как заявлял ранее глава МВД Украины Арсен Аваков, применять русский язык в пропаганде против России, обречены на провал. Такое его использование лишь сильнее столкнет на Украине лбами украинцев, которые говорят на украинском и русском.