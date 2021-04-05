Чехам объяснили, почему РФ недовольна сносом памятника маршалу Коневу

Прага, 5 апреля. Депутат Госдумы Петр Толстой и профессор московской ВШЭ Олег Солодухин объяснили, почему Россия была недовольна сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии.

Москва привыкла к тому, что Чехия уважительно относится к русским памятникам и военным захоронениям, поэтому демонтаж монумента советскому маршалу Ивану Коневу стал громом среди ясного неба, заявил в интервью чешскому изданию Lidovky Солодухин.

Депутат Госдумы Толстой напротив считает, что причина кроется не в том, что памятник снесли, а что монумент символизирует. По словам политика, «исчезновение» Конева означает, что власти Чехии теперь иначе смотрят на ключевые события Второй мировой войны. Таким образом они пытались переписать историю. Именно поэтому Россия так остро отреагировала на это событие.

В Праге осознали, что совершили ошибку, когда демонстративно снесли памятник советскому маршалу, пишет «ПолитПазл». Бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг и премьер-министр страны Андрей Бабиш уже говорят о необходимости вновь установить монумент. Даже рассказали, где предположительно его можно разместить: Ольшанское кладбище или парк Витков.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» власти страны закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».