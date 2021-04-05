Лев Лещенко пережил несколько сердечных приступов после COVID-19

Москва, 5 апреля. Последствия коронавируса серьезно сказались на здоровье эстрадного артиста Льва Лещенко. О своем состоянии и перенесенных болезнях он рассказал в программе «Судьба человека».

Лещенко признался, что за прошедший год пережил несколько сердечных приступов после COVID-19. Он рассказал, что таким образом новый вирус влияет на организм человека.

«У 90% переболевших есть какие-то постковидные последствия. У кого-то тромбоз, у кого-то воспаление кишечника. У меня, например, было четыре сердечных приступа. Слава богу, что сейчас уже месяца четыре ничего не беспокоит. Была жуткая стенокардия», — объяснил Лещенко в интервью Борису Корчевникову на телеканале «Россия-1».

Артист рассказал, что несмотря на тяжелое состояние, в котором его «колбасило и кошмарило», он не прекращал работать. Без работы у него сразу же начинается депрессия.

По словам супруги исполнителя Ирины Лещенко, которая также победила коронавирус, им вместе пришлось пересмотреть жизненные приоритеты — они оба серьезно занялись своим здоровьем.

В интервью Корчевникову Лещенко рассказал и о первой брачной ночи со второй женой. Артист вспомнил, как в окно их квартиры около полуночи постучался неизвестный человек.