Дай миллиард: Бразилия просит денег на защиту Амазонии

5 апреля, Бразилиа. Бразилия готова сократить вырубки лесов в Амазонии на 30-40%, если другие страны выделят ей помощь в размере одного миллиарда долларов. Об этом заявил министр окружающей среды Родриго Саллес в интервью газете Estado de Sao Paulo.

Министр считает, что у Бразилии сейчас «нет достаточных средств» на борьбу с черными лесорубами, поэтому он попросил помощи у США и Норвегии.

«По плану нам нужен один миллиард долларов на следующие 12 месяцев. Мы спрашиваем Соединенные Штаты и спрашивали у Норвегии, готовы ли они принять участие. За 12 месяцев мы освоим бюджет и сможем сократить количество вырубок на 30-40%», — заявил Саллес.

Brazil's widely-criticised environment minister Ricardo Salles told Estadão if US gives Brazil $1 billion it will cut deforestation by 40% in 1 year. Improbable plan includes using National Force of cops, even after failure of expensive military op. https://t.co/sWoNye4Qya — Dom Phillips (@domphillips) April 4, 2021

По расчетам министра, треть от этой суммы необходимо выделить на прямую борьбу с нелегальными лесорубами, в то время как оставшиеся две трети пойдут на развитие экономики лесных регионов, «чтобы дать альтернативы людям, которые в настоящее время эксплуатируют леса».

В 2019 году растущие темпы вырубок тропических и болотистых лесов и вызванные этим лесные пожары стали причиной дипломатического конфликта Бразилии и Европейского союза, что закончилось срывом сделки ЕС-Меркосур. В 2020 году ситуация с истреблением растительности стала критической — за год страна потеряла леса площадью в семь раз больше Лондона, а в зоне Пантанала общая площадь объятых огнем деревьев превысила три миллиона гектаров.

Рикардо Саллес неоднократно подвергался критике внутри и за пределами Бразилии за отсутствие результатов в борьбе с лесорубами и поджигателями. Министр предлагал сократить площади заповедных зон, а в сентябре 2020 года выяснилось, что его ведомство пустило менее 1% годового бюджета на защиту лесов Пантанала.

Brazil is burning! We are losing quite a large portion of what remains from the Pantanal and the Atlantic Forest. The Cerrado is in flames! The Amazon is in flames! What is the government of Jair Bolsonaro and the ministry of environment Ricardo Salles doing? NOTHING! https://t.co/36WcB10riG — Nati Schneider (@SchneiderNAS) September 13, 2020

Ранее правительство Жаира Болсонару выступало против иностранной помощи для экологических проектов. Накануне президентских выборов в США Джо Байден предложил Бразилии 20 миллиардов долларов для полной остановки вырубок леса. В противном случае Байден пригрозил стратегическому союзнику санкциями. Болсонару ответил, что «суверенитет Бразилии не продается».