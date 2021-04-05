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Латинская Америка

Дай миллиард: Бразилия просит денег на защиту Амазонии

Бразилия просит у других стран миллиард долларов на борьбу с вырубками лесов

5 апреля, Бразилиа. Бразилия готова сократить вырубки лесов в Амазонии на 30-40%, если другие страны выделят ей помощь в размере одного миллиарда долларов. Об этом заявил министр окружающей среды Родриго Саллес в интервью газете Estado de Sao Paulo.

Министр считает, что у Бразилии сейчас «нет достаточных средств» на борьбу с черными лесорубами, поэтому он попросил помощи у США и Норвегии.

«По плану нам нужен один миллиард долларов на следующие 12 месяцев. Мы спрашиваем Соединенные Штаты и спрашивали у Норвегии, готовы ли они принять участие. За 12 месяцев мы освоим бюджет и сможем сократить количество вырубок на 30-40%», — заявил Саллес.

По расчетам министра, треть от этой суммы необходимо выделить на прямую борьбу с нелегальными лесорубами, в то время как оставшиеся две трети пойдут на развитие экономики лесных регионов, «чтобы дать альтернативы людям, которые в настоящее время эксплуатируют леса».

В 2019 году растущие темпы вырубок тропических и болотистых лесов и вызванные этим лесные пожары стали причиной дипломатического конфликта Бразилии и Европейского союза, что закончилось срывом сделки ЕС-Меркосур. В 2020 году ситуация с истреблением растительности стала критической — за год страна потеряла леса площадью в семь раз больше Лондона, а в зоне Пантанала общая площадь объятых огнем деревьев превысила три миллиона гектаров.

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Рикардо Саллес неоднократно подвергался критике внутри и за пределами Бразилии за отсутствие результатов в борьбе с лесорубами и поджигателями. Министр предлагал сократить площади заповедных зон, а в сентябре 2020 года выяснилось, что его ведомство пустило менее 1% годового бюджета на защиту лесов Пантанала.

Ранее правительство Жаира Болсонару выступало против иностранной помощи для экологических проектов. Накануне президентских выборов в США Джо Байден предложил Бразилии 20 миллиардов долларов для полной остановки вырубок леса. В противном случае Байден пригрозил стратегическому союзнику санкциями. Болсонару ответил, что «суверенитет Бразилии не продается».

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