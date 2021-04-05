Правительство утвердило новую программу развития Арктики до 2024 года

Москва, 5 апреля. Новая программа развития Арктики до 2024 года утверждена российским правительством. Ее реализация потребует 19,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Объем бюджетных вливаний в Арктику в 2021 году составит 3,4 млрд рублей, в 2022 году — 6 млрд, в 2023-м — 5,2 млрд, а в 2024-м — 4,9 млрд. При этом Минэкономразвития РФ осенью прошлого года, рассчитывало, что финансирование программы составит 23 млрд рублей, отмечает «Коммерсантъ».

Согласно документу, к концу 2024 года государство рассчитывает привлечь 320 резидентов, от которых ожидают инвестиций на 63,4 млрд рублей и создание не менее 30 тысяч рабочих мест. Таких показателей правительство планирует достичь за счет мер государственной поддержки. Средства программы будут направляться на субсидирование пониженных ставок страховых взносов и льготных кредитов под 2%.

Предполагается, что наиболее дорогостоящей должна стать компенсация резидентам части затрат на создание инфраструктуры. По предварительной оценке, бюджетные траты в ближайшие три года составят около 13 млрд рублей.

В начале апреля стартовала сезонная экспедиция «Север-2021» для мониторинга экологии Арктики. Специалисты изучат ледники, реки и озера Арктики. Полученные данные будут использоваться для дальнейшего прогнозирования.