ФАН выяснил, зачем США развязали «звездные войны» против России и Китая

Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН рассказал, зачем США вновь нагнетают ситуацию вокруг России и Китая. Вашингтон таким образом хочет не только нарастить свой военный бюджет, но и вывести свое вооружение в космос.

Издание Foreign Policy предупредило, что администрации президента США Джо Байдена необходимо избегать «подозрительных» международных договоров по космосу, чтобы не попасть в «ловушку» России и Китая. Как считают американские эксперты, суть этой ловушки состоит в том, что на всех международных площадках Москва и Пекин говорят о необходимости предотвратить милитаризацию космоса, а на деле уже якобы занимаются разработкой и последующим размещением вооружения как на земле, так и в космосе. Обозреватели американского издания уверены, что Соединенные Штаты должны отстаивать свои возможности в космосе и не втягиваться в непонятные договоренности. В противном случае таким образом Россия и Китай смогут сохранить свое преимущество, а также лишат США космоса.

По мнению авторов, Пекин и Москва выступают за принятие в ООН резолюции «Об отказе от размещения оружия первыми», за счет чего они якобы смогут сохранить свое космическое вооружение, но не позволят запустить его США. В свою очередь Россия и КНР неоднократно утверждали, что их космические программы направлены абсолютно на мирные цели, призваны оценивать состояние спутников и проводить их ремонт непосредственно на орбите.

Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал выводы американских экспертов. По его словам, Вашингтону не нравятся любые достижения России и Китая, касающиеся не только военной, но и гражданской сферы деятельности.

«США во всем видят происки Китая и России. Американцам не нравится наш «Посейдон», они требуют включить наши гиперзвуковые ракеты в договор СНВ-3. Хочу напомнить, что именно Вашингтон навязал СССР космическую гонку вооружений, развязав тем самым «звездные войны». Советский Союз принимал ответные меры из-за того, что в тот момент шла холодная война. В свою очередь Китай сегодня является самостоятельной космической державой. Пекин придерживается своей политики и может себе позволить дальние космические полеты, высадку на Луну и так далее. Китайцы прошли детский возраст копирования наших успехов, поэтому в этом направлении они начинают двигаться самостоятельно», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса рассказал, зачем США развязали «звездные войны» против России и Китая. Специалист считает, что Вашингтон специально нагнетает ситуацию вокруг космоса, чтобы еще больше увеличить расходы на военные нужды США. Кроме того, американцы историями об «агрессивных действиях» России и Китая хотят отвлечь весь мир от собственных разработок оружия для космоса.

«То, что американцы выходят или пытаются выйти из военных соглашений с Россией, говорит о многом. США возлагают надежды на свои финансовые возможности. Поэтому все заявления американских СМИ о необходимости избегать «подозрительных» международных договоров по космосу с Россией и Китаем призваны отвлечь внимание мирового сообщества от американских разработок в этом направлении. Это все требует огромных затрат. А чтобы деньги были выделены, и необходимо нагнетать ситуацию, впутывая сюда Москву и Пекин», — указал эксперт.

Василий Дандыкин рассказал и о том, что Российская Федерация в разработке новых видов вооружения опережает Соединенные Штаты на 20 лет.

«У нас не такой большой военный бюджет, как в США и Китае. Но если в космосе появится какое-то новое вооружение, то у России есть все необходимые наработки, чтобы решить эту проблему. В плане противоракетной обороны наша страна обгоняет американцев и китайцев на 20 лет. Несмотря на это, США пытаются всеми способами доказать свое доминирование в политических, экономических и военных вопросах планеты. Американцев не устраивает, что в последнее время они начали терять свои позиции. Чтобы хоть как-то сломить ситуацию, Вашингтон возвел Китай и Россию в ранг «геополитических соперников», в том числе и в плане развития космоса», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политолог Александр Дудчак назвал партнерство России и Китая в космосе «ракетным капканом для США».