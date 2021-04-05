Кадры визита рыси в барсучье поселение появились в Сети

Брянск, 5 апреля. Сотрудники заповедника «Брянский лес» опубликовали фото рысей, которые пришли навестить барсуков.

Фотоловушки, установленные возле барсучьих нор, запечатлели необычную встречу животных. На кадрах видно, как пушистый хищник внимательно смотрит в камеру, в то время как другой сородич идет дальше в лес. Сотрудники «Брянского леса» пояснили, что это территория поселений барсуков, которые как раз недавно вышли из зимней спячки.

Барсуки также уже успели не раз попасть в объектив фотоловушки. В этом году они проснулись горазда позже обычного — в конце марта.

За все годы существования заповедника на территории было зафиксировано 26 барсучьих нор и поселений. Однако, по словам специалистов заповедника, сейчас населены около четырех из них, где проживают от пяти до семи животных.

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