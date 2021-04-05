Онколог рассказал, какие виды рака наиболее распространены в России

Москва, 5 апреля. Внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал о самых распространенных в России видах онкологических заболеваний.

Чаще всего в стране болеют колоректальным раком, сообщил медик на конгрессе «Человек и лекарство». По данным, представленным в его презентации к выступлению, заболеваемость колоректальным раком на 100 тыс. населения составляет 46,5 случая.

Еще одним видом онкозаболеваний, с которым часто сталкиваются в России, оказался рак молочной железы. На 100 тыс. человек приходится около 44,6 случая заболевания. Кроме того, нередко люди заболевают раком трахеи, бронхов и легких.

Причиной появления онкологических заболеваний может быть и неправильное питание. Некоторые продукты, пользующиеся спросом в российском обществе, способны провоцировать у человека рак.