Президент России подписал закон о «гаражной амнистии»

Москва, 5 апреля. Оформление документов на земельные участки, на которых располагаются гаражи, будет упрощено. Новый закон затрагивает гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру оформления документов на земельные участки и расположенные на них гаражи. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, владельцы капитальных гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса, будут иметь право на получение земельного участка, на котором они находятся. Право распространяется на строения в гаражных и гаражно-строительных кооперативах и не затрагивает гаражи-ракушки.

«Принятие поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан», — заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Законом утверждены документы, предоставление которых подтверждает право на собственность. К ним, в частности, относятся договоры об уплате коммунальных платежей, документ о подключении строения к сетям инженерно-технического обеспечения и так далее. Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде. Он увеличит размер штрафа и позволит лишать водителей права занимать определенные должности на срок до шести лет.