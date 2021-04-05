Экс-директор комбината «Кремлевский» назвал любимые супы Сталина и Горбачева

Москва, 5 апреля. Любимые супы российских и советских правителей назвал президент Ассоциации кулинаров России, бывший директор комбината питания «Кремлевский» Виктор Беляев.

Раньше суп считали обязательным блюдом здорового питания. О предпочтениях правителей России и СССР рассказал «Радио 1» Виктор Беляев. Он отметил, что по словам очевидцев, руководитель Советского Союза Иосиф Сталин любил сытные мясные супы, такие как харчо и солянка.

Леонид Брежнев предпочитал борщ и суп из баранины с добавлением крупы. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев любил супы-пюре и легкий бульон. Руководители современной России предпочитают как европейскую кухню, так и отечественные рецепты. Беляев отметил, что президент РФ Владимир Путин любит супы-пюре, но и от ухи не отказывается.

До этого сообщалось, что 5 апреля отмечается Международный день супа. Цель праздника — напомнить о пользе блюда и его важности в здоровом рационе.