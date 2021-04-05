Директор Росгвардии Золотов стал почетным членом Российского военно-исторического общества

Москва, 5 апреля. Помощник президента РФ Владимир Мединский присвоил звание почетного члена Российского военно-исторического общества директору Росгвардии генералу армии Виктору Золотову.

В сообщении Росгвардии отмечается, что встреча прошла в Музее военной формы в Москве. Мединский ознакомил Золотова с постоянной экспозицией под названием «Мундир для героя», которую составляют образцы военной формы и амуниции со времен первой регулярной русской армии до современности.

Особое место в экспозиции отведено мундиру основателя войск правопорядка генерала от инфантерии графа Евграфа Комаровского, который был воссоздан историками Росгвардии по редким рисункам и литографиям.

Подчеркивается, что в ходе встречи Золотов и Мединский, который также занимает должность председателя Российского военно-исторического общества, обсудили возможности дальнейшего сотрудничества ведомств.

Мединский вручил главе Росгвардии удостоверение и памятный знак почетного члена Российского военно-исторического общества.

Напомним, что 27 марта президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Он отметил их вклад в борьбу с терроризмом и обеспечение безопасности граждан, передает RT.