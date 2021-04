Внешние факторы и внутренние проблемы: что мешает Африке бороться с коронавирусом

Вторая волна пандемии COVID-19 накрыла Африку в конце 2020 года и в большинстве стран закончилась во второй половине марта. В отличие от первого столкновения с коронавирусом, новый этап характеризуется более высокой смертностью и появлением новых штаммов.

С другой стороны, вместе с новым витком роста заболеваемости появилась и надежда в виде сразу нескольких вакцин от различных производителей. И хотя распределение препаратов оставляет желать лучшего, рано или поздно спасительную инъекцию смогут получить все жители материка.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, какие внешние и внутренние факторы влияют на ход борьбы с опасным заболеванием в Африке, и может ли континент самостоятельно справиться с проблемой.

Согласно данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) в начале апреля на континенте выявлено 4 244 053 заражения коронавирусом. Летальных случаев 113 208, что составляет 2,7% от общего числа заболевших, еще 3 796 045 человек справились с болезнью.

#COVID19 update in Africa as of 02/04/2021 at 6 PM EAT. More at https://t.co/7xkrFH4etK #AfricaResponds #TestTraceTreat #FactsNotFear pic.twitter.com/MblPpTuEfG

Пик второй волны пришелся на середину января, после чего количество новых случаев COVID-19 стало сокращаться и к началу марта вышло на плато.

Самой пострадавшей страной по-прежнему остается ЮАР, где зарегистрировано более полутора миллионов заболевших. Также проблемной зоной остается Танзания, которая прекратила отправлять отчеты о ситуации с коронавирусом еще в апреле прошлого года.

Около 30 африканских государств уже начали прививать население. По данным ВОЗ, к середине марта введено семь миллионов доз. Но для Африки, где проживает 1,2 миллиарда человек, темпы вакцинации крайне низкие.

Главный экономист и вице-президент по вопросам финансового управления Африканского банка развития Рабах Арезки выделил основные общемировые факторы, которые оказывают влияние на прививочную кампанию в регионе.

В первую очередь специалист указывает на опасность инфляции. Богатые государства выделяют огромные средства на реализацию национальных программ по борьбе с пандемией, перегревая рынок. Только Соединенные Штаты планируют потратить на эти цели 1,9 триллиона долларов. Но для Африки даже на порядок меньшие суммы являются неподъемными.

Вторым фактором он называет создание запасов вакцин в крупных и обеспеченных странах, что замедляет распространение необходимых препаратов на Черном континенте. При этом опыт борьбы с другими инфекционными заболеваниями в Африке показывает, что соотношение выгоды и затрат на прививки составляет примерно 400 к 1.

Третьей причиной Рабах Арезки считает патентование разработок крупными фармацевтическими предприятиями. Это препятствует развертыванию производства препаратов на местах, что могло бы значительно ускорить процесс вакцинации.

Пока на такой шаг согласилась лишь Россия. Однако в рамках борьбы за перспективный рынок против разработки центра Гамалеи развернулась активная медийная кампания.

Без создания устойчивого популяционного иммунитета Африка останется инкубатором коронавируса. В связи с этим богатым странам рано или поздно придется протянуть континенту руку помощи. Но одной доброй воли недостаточно, чтобы ускорить вакцинацию.

Африканские страны также должны работать над обеспечением максимальной прозрачности и справедливости распределения препаратов. Многомиллиардные суммы, вложенные в борьбу с коронавирусом, провоцируют создание различных коррупционных схем.

Подобные случаи зафиксированы в ЮАР, где власти сначала построили, а потом отказались обслуживать забор на границе с Зимбабве. Предполагалось, что ограда защитит страну от нелегальных мигрантов — носителей заболевания.

Стоимость объекта составила 37 миллионов рандов (около 180 млн рублей), но низкое качество сооружения, вызванное кражами материалов, не позволяет ему выполнять барьерные функции. Признаки коррупции при закупке и распределении медицинских материалов, в том числе и вакцин, отмечаются в Кении, Уганде, Зимбабве и других странах.

Также важным фактором, влияющим на закупку необходимых препаратов, является высокая задолженность африканских государств. Первой страной на континенте, которая объявила дефолт во время пандемии, стала Замбия, но длительный период коронавирусных ограничений негативно повлиял на экономику всей Африки.

The share of loan defaults has increased to a 13-year high in the wake of the Covid-19 economic fallout, setting up thousands of borrowers for property seizures and blacklisting with the credit reference bureaus (CRBs). Thoughts? #Talk2Nation pic.twitter.com/sgkxNWOAkA