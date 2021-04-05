Бастрыкин взял на личный контроль дело о стрельбе в ребенка в Кингисеппе

Москва, 5 апреля. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин следит за ходом расследования дела о стрельбе, в которой пострадал 10-летний мальчик. Ребенок находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По предварительной версии, неизвестный выстрелил в сторону детей, игравших на детской площадке. Жизнь пострадавшего ребенка находится вне опасности, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Медики диагностировали у мальчика повреждение мягких тканей в области шеи, сообщало Федеральное агентство новостей. Сам школьник в беседе с полицейскими заявил, что внезапно почувствовал острую боль.