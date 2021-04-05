Сериал «Угрюм-река» стал в России абсолютным лидером телесмотрения в марте

Москва, 5 апреля. Сериал «Угрюм-река» стал абсолютным лидером телесмотрения в марте нынешнего года в России, показав максимальную долю 23,75 процента и рейтинг 7,14% в аудитории «4+», сообщили ФАН в пресс-службе Первого канала.

Премьера драматического проекта, снятого по одноименному роману писателя Вячеслава Шишкова, состоялась на вышеупомянутом телеканале 9 марта. На протяжении нескольких недель показа он занимал ведущую позицию в рейтинге всех программ на отечественном телевидении.

В сети сериал «Угрюм-река», снятый режиссером Юрием Морозом, собрал более шестнадцати миллионов просмотров в «стриме» и плеере Первого канала.

Данные других площадок на текущий момент пока обрабатываются.

Телесериал «Угрюм-река» был снят не только по роману Шишкова, но и на основе исторических фактов о покорении Сибири в конце XIX — начале XX веков.

Режиссером выступил Юрий Мороз, в активе которого есть такие известные кино- и телепроекты, как «Апостол», «Братья Карамазовы», «Операция «Сатана», «Инквизитор», «Пелагия и белый бульдог», «Каменская», «Черный квадрат» и другие.

Роли в «Угрюм-реке» сыграли Александр Горбатов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Софья Эрнст, Наталья Суркова, Юрий Миронцев, Роман Мадянов, Виктор Раков, Дарья Мороз, Александр Яценко, Юлия Хлынина, Юрий Чурсин, Борис Каморзин, Станислав Дужников, Евгения Манджиева и многие другие.

Ранее о подробностях съемочного процесса ФАН рассказал один из продюсеров масштабного проекта Денис Евстигнеев.

Ранее стали известны подробности телесериала «Швабра», который покажет телеканал ТВ-3. Главную роль в нем сыграла актриса Александра Ребенок.