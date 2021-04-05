Абрамченко поручила продумать систему отслеживания перевозки твердых отходов в РФ

Москва, 5 апреля. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко поручила создать механизмы прослеживаемости движения транспортных средств, перевозящих твердые отходы, сообщает ФАН.

Минприроды России, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору было поручено подготовить план мероприятий, обеспечивающих реализацию такой системы прослеживаемости. Это позволит создать прозрачную систему движения отходов, контроль за их перемещением, а также сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых отходов.

Ранее вице-премьер отмечала, что после утверждения новой концепции расширенной ответственности производителей ведомствам совместно с участниками рынка предстоит большая работа по созданию нового нормативно-правового регулирования.

«Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора, сформировать меры по вовлечению вторсырья в оборот, — заявила Виктория Абрамченко. — В числе принятых решений — усиление контроля за фактической утилизацией, который будет реализован благодаря государственной информационной системе. В ней будет использован принцип перекрестной отчетности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объема выпускаемой на рынок упаковки и товаров».

Ранее зампред правительства объяснила, когда в РФ начнут отслеживать движение древесины.