Имущество на 22 млн арестовали у саранского «Горэлектротранса»

Саранск, 5 апреля. Прокуратура арестовала имущество Муниципального предприятия «Горэлектротранс». Пассажиры общественного транспорта опасаются отмены троллейбусов.

Таким образом органы надзора решили взыскать с компании задолженность по налогам и сборам. Прокуратура наложила арест на имущество предприятия на 22,5 млн рублей. Узнавшие об этой новости горожане заговорили об уходе эпохи троллейбусов.

«Муниципальный транспорт, как ходил, так и будет ходить. Троллейбусы и автобусы функционируют в штатном режиме по расписанию», — пояснили ФАН в пресс-службе саранской мэрии.

Ранее ФАН писал, что лесорубы из Мордовии незаконно спилили деревьев на два миллиона рублей. Преступление совершено в Большеберезниковском территориальном лесничестве.