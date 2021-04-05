Леонков: В случае масштабной атаки на Донбасс ВСУ будут использовать беспилотники

Прошедшие две недели стали непростыми для жителей Донбасса. В попытках обратить на себя внимание США Киев вновь спровоцировал обострение конфликта. Зачем Украина стягивает все силы к линии соприкосновения стран на востоке? Готовится ли полномасштабное наступление на Донбасс? Чем смогут ответить защитники ДНР и ЛНР? Эти вопросы обсудили военные эксперты, политологи и депутаты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Эскалация конфликта в Донбассе в ближайшее время пойдет на спад, уверен народный депутат Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров. По его словам, несмотря на то, что поддержка Киева со стороны США очевидна, «ничего нового от американцев не слышно», поэтому нет угрозы полномасштабных военных действий.

«В результате переброски техники и других телодвижений украинская сторона добилась желаемого: реакции со стороны Америки и долгожданного звонка Байдена. Угрозы большой фронтальной войны нет, как я считаю, ее не было и раньше. Они точечно обостряли ситуацию, чтобы обратить на себя внимание. Сейчас звонок президента США состоялся, ничего нового от него мы не услышали. Зеленский же просто убедился в том, что есть поддержка его режима со стороны США. На этом, я думаю, стороны остались удовлетворены теми реалиями, которые сейчас есть», — заключил народный депутат.

Но даже если украинская сторона начнет глобальный конфликт, республикам Донбасса есть, чем ответить, считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Если мы будем сравнивать в количественном составе, то части, которые подтянули к линии боевого соприкосновения со стороны Украины, превышают силы ДНР, ЛНР. С другой стороны, защитники Донбасса тоже не первый год находятся там, знают каждую кочку, каждый окоп. Сейчас проводятся определенные мобилизационные мероприятия, которые в случае начала активных военных действий должны сдержать волну», — поделился Леонков.

Поскольку у украинской стороны благодаря заокеанским друзьям теперь есть беспилотники и подмога в виде американской спутниковой группировки, существует опасность повторения сценария конфликта в Нагорном Карабахе, где БПЛА сыграли важную роль, предупредил Леонков. Чтобы этого не допустить, защитникам Донбасса надо будет разрушить систему боевого управления воинскими формированиями. И главная задача, которая встанет перед частями ДНР и ЛНР, будет не просто сдержать удар, но и нанести максимальный урон атакующим бригадам украинской армии.

Прошедшие две недели жители Донецка и Луганска жили в страхе: произошло очередное обострение конфликта, погибли люди. Однако, по мнению украинского политолога Сергея Запорожского, в локальном обострении нет ничего удивительного. Подобные вещи там происходят уже на протяжении семи лет.

«Киев не будет атаковать жилые районы Донецка и Луганска потому, что это будет связано с гибелью мирных жителей и украинских военных. Приносить в данный момент такие жертвы абсолютно невыгодно», — пытается убедить в добрых намерениях властей Украины Запорожский, хотя факты говорят об обратном.

О том, как «невыгодны» новые жертвы киевским властям, говорит случай с погибшим при обстреле ребенком. Ранее ФАН сообщал, что СК РФ завел уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в результате обстрела украинских силовиков в поселке Александровское Донецкой Народной Республики.

