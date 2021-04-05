Ифтар в небе над ОАЭ предлагают пассажирам самолета. ФАН-ТВ

Поучаствовать в воздушной вечерней трапезе на Рамадан смогут одновременно шесть человек.

Ифтар на высоте нескольких тысяч метров предлагают пассажирам воздушного судна в Объединенных Арабских Эмиратах. Эту трапезу мусульмане проводят после захода солнца во время поста Рамадан. Предполагаются специальные угощения, в меню: выпечка, сухофрукты, овощные и мясные блюда. Новую услугу для своих клиентов ввела частная авиакомпания, и первый праздничный полет уже состоялся.

«Мы очень рады провести первый ифтар в небе на борту реактивного самолета. Это новая концепция, такого нет нигде в мире. Мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами — сетью отелей в Дубае, чтобы обеспечить питание для ифтара», — рассказал директор по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Полет длится 90 минут, самолет делает круг над всеми семью эмиратами. Вылетают пассажиры из VIP-терминала международного аэропорта Аль-Мактум. Шофер сопровождает их до частного самолета. Всего на борту могут находиться шесть гостей. Такой воздушный круиз обойдется каждому из них в 18 тысяч долларов. Полеты планируется проводить ежедневно до окончания поста Рамадан. Предприимчивые бизнесмены уже раздумывают над следующими акциями: дни рождения, годовщины свадеб и другие праздники на борту воздушного судна.