За что 70 лет назад в США казнили Розенбергов. Колонка Сергея Малинковича

Семьдесят лет назад американский суд вынес смертный приговор супругам Розенберг — диссидентам, коммунистам, евреям, типичным представителям американского среднего класса, отцу и матери маленьких детей и вероятным советским агентам. В социалистические времена меня бы здесь одернули — мол, это все антикоммунистическая пропаганда и Юлиус и Этель Розенберги стали жертвами жестокой, невиданной провокации. Верно, но сегодня мы можем почти с полной уверенностью утверждать, что Розенберги были связаны с СССР, передавали нашей стране некую секретную информацию и делали это сознательно. Это признают в мемуарах и Павел Судоплатов, и Герой России, организатор охоты за атомными секретами Александр Феклисов, и большинство историков разведки, работающие в обеих конфликтующих сверхдержавах.

И если раньше дискуссия шла о том, были Розенберги разведчиками или нет, то сегодня более уместным мне представляется вопрос, почему они стали разведчиками, почему они пошли на смерть ради интересов СССР, почему они считали нашу страну лучше своей, почему их не пощадили и почему при всем вышеперечисленном многие американцы и просто многие люди в мире гордятся ими до сих пор и сочувствуют Розенбергам сегодня?

Прежде всего, наряду с признанием разведработы супругов, надо совершенно четко сказать о том, что их вина в суде не была доказана и, строго говоря, полных юридических оснований привлечь Розенбергов к ответственности для справедливого правосудия не имелось. Были только косвенные улики. ФБР, расследуя цепочку передачи атомных секретов Советскому Союзу, вышло на супругов (которые были лишь небольшим звеном разведсети), но не имело твердых, пригодных для суда доказательств. На их добычу ушли бы годы, и, кстати, Судоплатов справедливо отмечает, что, если бы целью ФБР было выявление советской сети, Розенбергов не стали бы арестовывать, а взяли бы под длительное наблюдение и с их помощью вышли бы на более серьезные фигуры, например на полковника Абеля. Таким образом, становится ясно, что проведенный вопреки всей логике контрразведки арест Розенбергов служил политическим целям, а не целям борьбы с разведкой противника.

Показания против Розенбергов дал Дэвид Гринглас, малодушный и подлый человек, который изменил своим идеям, родным и товарищам. Ведь он был братом Этель Розенберг. В обмен на показания против сестры и ее мужа Гринглас получил фактический иммунитет от судебного преследования и спокойно жил в США под чужой фамилией. Но спустя 80 лет после трагедии Розенбергов он признался, что лгал под присягой. Помощник прокурора Коэн убедил его оболгать Розенбергов — в обмен на жизнь и смягчения наказания. Поэтому на суде он обвинял свою сестру и ее мужа по тезисам, написанным ФБР, — чтобы спасти самого себя. Гринглас считает, что он не виновен в том, что его лжесвидетельство обернулось для сестры и ее мужа электрическим стулом. Он сказал, что Розенберги могли признать свою вину и тогда бы приговор был более мягким. Когда журналисты начали расспрашивать Грингласа, что он испытывает при мысли о предательстве своих родственников, дедушка-ренегат ответил: «Меня это не волнует. Я сплю спокойно». На вопрос, почему Розенберги предпочли умереть, но так и не признались в своей деятельности в пользу СССР, он сказал только одно слово: «Глупость».

Тут самое время поразмышлять, за что Розенберги так любили нашу страну. Когда Юлиуса спросили на суде, является ли он членом Компартии США, разведчик отказался отвечать. Он открыто презирал этот суд и свое государство и тем безмерно разозлил их. Вместе с тем он заявил о симпатиях к Советскому Союзу, потому что «там многое сделано для неимущих». Дело в том, что Розенберги вышли из еврейской среды, жившей в многоэтажной Америке в 20-30-е годы ХХ века в крайней нищете. Образование, жилье, медицинское обслуживание — все это было труднодостижимо, давалось с огромным трудом. И потому для них даже скромные социальные гарантии в СССР и пусть декларативное, но в целом строго соблюдавшееся равенство народов и наций в нашей стране казались большими достижениями. После прихода к власти в Германии Гитлера (не без помощи американского капитала) и с началом Второй мировой войны перед Розенбергами, как и перед всем еврейским населением планеты, во весь рост встала прямая угроза полного физического уничтожения. Гитлер пер как танк, и цивилизованные европейские государства ломались под напором нацистских армий, как карточные домики. Америка вмешиваться в борьбу против фашизма не желала, считая все это проблемами Старого Света, избегая любым путем угрозы войны. Но для людей проницательных было ясно: завтра, желая сохранить мир и покой, Америка расторгуется с Гитлером чем угодно. Если нужно, то и массовой депортацией евреев или поражением их в правах. Вот почему миллионы людей, подобных Розенбергам, могли надеяться только на Советский Союз, и не с 1941, а с 1936 года, когда наша страна единственная пришла на помощь Республиканской Испании и была с ней до конца. Американским прогрессистам, среди которых были и Розенберги, с большим трудом удалось добиться вступления США в мировую войну в Европе лишь в середине 1944 года (то есть менее чем за год до конца Великой Отечественной войны). Когда же неисчислимыми жертвами СССР фашизм был побежден, США начали шантажировать нашу страну атомным оружием.

Как на это должны были реагировать супруги Розенберг, обязанные советским людям своим спасением, спасением своего народа? Именно это вероломство США, цинизм, расчетливость и жестокость американской политики послужили причиной перехода Юлиуса и Этель Розенберг на сторону нашей страны. Да разве их одних? Американцам предстоит еще немало сенсационных открытий по ходу рассекречивания архивов советской разведки за давностью лет.

Супруги Розенберг были простыми людьми, но многие представители истеблишмента США и Англии выбрали такой же путь, но по счастью остались нераскрытыми. Эти сотни людей мучились от стыда, понимая, как несправедливо и агрессивно ведет себя их правительство, принуждая народы к американской модели, устраивая заговоры и военные перевороты по всему миру и нагнетая гонку вооружений. Вероятно, не только из-за своих коммунистических убеждений, но и как представители спасенного от полного уничтожения еврейства, Розенберги считали своим долгом помочь СССР. Кстати, в их судебном преследовании и жестоком приговоре многие эксперты до сих пор видят неприкрытый антисемитизм некоторых высших американских чиновников. Доказательства против разведчиков были столь слабы, политизированность и ущерб для имиджа США в мире этого суда столь очевидны, что не только массовые демонстрации на всех континентах, не только Томас Манн, Франсуа Мориак, Альберт Эйнштейн пытались образумить Трумэна, но и надежный партнер США Шарль Де Голль убеждал фашиствующего президента отменить смертный приговор. Не убедил. Что можно было ждать от Трумэна, обрекшего на смерть сотни тысяч японских мирных жителей с целью психологического давления на СССР?

Историки убеждены, что осужденные на смерть супруги Розенберг могли спасти себя. Им нужно было признать свою вину, назвать имена товарищей по подпольной работе. Но эти люди, внешне не производившие впечатления ни героев, ни суперменов тайного фронта, походившие на обычных американских обывателей скромного достатка, ни в чем не уступили давлению контрразведки и американской Фемиды. Они никого не назвали, не признали вины и потому погибли. Несомненно, что любой объективный суд освободил бы их, и потому надпись на монументе Розенбергам на Кубе, где говорится об убийстве супружеской пары, не выглядит преувеличением. Суд не принял во внимание и тот факт, что без родителей остаются малолетние дети, и героев холодной войны (а это были именно герои) хладнокровно сожгли на электрическом стуле. Прошли десятилетия, но и сегодня в США и Европе очень многие считают нравственный и политический выбор казненных единственно верным в те годы атомного шантажа Вашингтона, а суд и приговор — несправедливыми с любой точки зрения.

Отчего бы в России не назвать в честь этих мужественных людей улицу или станцию метро? Правда, они всего лишь отдали свой долг нашей стране, которая пожертвовала в борьбе с фашизмом 27 миллионов жизней. Но далеко не все спасенные были готовы отблагодарить нас так же, как Юлиус и Этель Розенберг.