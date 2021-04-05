Глава Минздрава РФ перечислил наиболее частые осложнения после COVID-19

Москва, 5 апреля. Осложнения, которые наблюдаются у переболевших COVID-19 граждан, проявляются по-разному. О наиболее частых рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Чаще всего осложнения после коронавируса проявляются у россиян в виде слабости, проблем с центральной нервной и сердечно-сосудистой системами, заявил министр в беседе с Наилей Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-24». По словам Мурашко, ухудшение состояния здоровья наблюдается как у людей с хроническими заболеваниями, так и у здоровых.

Наибольшим рискам подвержены те россияне, у которых есть предрасположенность к образованию тромбов, поделился глава ведомства. В связи с этим медики назначают им профилактическую терапию.

Эпидемиологическая ситуация в России улучшается, но на лечении остается еще множество пациентов. Об этом недавно заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.