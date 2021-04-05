Сенатор Климов: Отставка Пашиняна не прибавит его партии шансов на выборах

Отставка не лучший способ для политика начать избирательную кампанию: оппоненты могут почувствовать слабость и «дожать» его. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности, сенатор Андрей Климов.

Ранее глава правящей фракции парламента Армении Лилит Макунц анонсировала примерные сроки ухода в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По ее словам, это произойдет в период с 20 апреля по 5 мая — и затем, вплоть до 20 июня, когда пройдут очередные парламентские выборы, глава правительства будет находиться на своем посту в положении исполняющего обязанности. Издание «Национальная служба новостей» считает, что место имеет определенная хитрость со стороны Пашиняна — якобы тот таким образом пытается «рестартнуть свою легитимность».

«То, как господин Пашинян пришел к власти, вызывало массу вопросов не только в Армении, — напомнил Климов. — Смена правящих элит происходила весьма бурно и, как многим казалось, не вполне конституционно. Уходит армянский премьер тоже, мягко сказать, нетрадиционным образом. Это во многом продиктовано политической дестабилизацией, которая сильно проявила себя за последний год в этой стране».

Сенатор сказал, что плохо представляет, как Пашинян будет продолжать руководить правительством Армении и проводить в жизнь свои реформы, находясь на позиции исполняющего обязанности премьер-министра.

«Новая конфигурация явно не добавляет ему полномочий, средств и возможностей, — заметил парламентарий. — Этот переход его совершенно не усиливает, а только некоторым образом демонстрирует армянскому обществу, что государственная политика будет меняться. Как? Посмотрим».

Собеседник ФАН отметил, что уменьшение протестной активности в результате подобного маневра Пашиняна возможно только в фантазиях его политконсультантов.

«Другие эксперты оценивают ситуацию иначе, — подчеркнул Климов. — По их мнению, энергии у противников действующей армянской власти только прибавится. Такая позиция возникла не на пустом месте: история знает немало примеров, когда руководители государств шли на такие хитрые ходы, призванные продемонстрировать готовность «идти навстречу», а оппоненты чувствовали их слабость и «дожимали», вынуждая по-настоящему уйти из власти. Но как все в итоге сложится в Армении, я не знаю — как не знают этого, кстати, ни Пашинян, ни оппозиция».

Сенатор заявил, что интересам России будет отвечать такая ситуация, при которой армянское государство в результате всех этих событий не будет ослаблено.